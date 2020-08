Spara a moglie e si uccide: omicidio-suicidio a Cagliari/ Lettera d’addio “perdono”

Omicidio-suicidio a Quartucciu, in provincia di Cagliari, dove due anziani coniugi sono stati trovati senza vita nella loro abitazione lo scorso 21 agosto. Le ricostruzioni delle forze dell’ordine avevano stabilito che l’uomo, un 84enne, avrebbe sparato un colpo di fucile alla moglie 81enne, provocandone la morte, prima di togliersi la vita. Una tesi, questa, che troverebbe piena conferma dopo il ritrovamento di una lettera d’addio nella quale l’autore del duplice drammatico gesto, Antonino Pisu avrebbe chiesto perdono ai suoi tre figli. Come spiega La Nuova Sardegna, il manoscritto sarebbe stato trovato dai carabinieri proprio nell’abitazione che Antonino condivideva con la moglie Giuseppina Picciau ed avrebbe confermato ciò che agli stessi militari era apparso sin da subito evidente: l’anziano avrebbe sparato alla moglie per poi suicidarsi usando la medesima arma. Tra tragedia avrebbe avuto origine dalle cattive condizioni di salute dei due anziani, come ipotizzato dagli inquirenti nei primi frangenti dopo il ritrovamento dei due cadaveri.

SPARA A MOGLIE E SI UCCIDE: OMICIDIO-SUICIDIO, TROVATA LETTERA D’ADDIO

Le origini dell’omicidio-suicidio registrato nei giorni scorsi in provincia di Cagliari sarebbero da ricondurre alle condizioni di salute dei due anziani coniugi e allo stato di disperazione nutrito dall’uomo, al quale il quale aveva un tumore al colon. Dalle indiscrezioni trapelate da La Nuova Sardegna, pare che di recente gli fosse stata diagnosticata una recidiva. La donna era invece affetta da una grave patologia neurovegetativa di demenza senile e non più autosufficiente. Ipotizzando ormai la fine della sua vita, l’anziano avrebbe deciso di porre fine alla sua vita ed a quella della donna che amava ormai incapace di vivere in maniera autosufficiente a causa della grave malattia. I due sarebbero così andati via insieme dopo aver vissuto uno al fianco dell’altra per oltre 50 anni. Intanto il pm Andrea Vacca che si occupa del caso ha già disposto l’autopsia che sarà eseguita nella giornata di domani anche se il caso sembra ormai essere giudiziariamente chiuso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA