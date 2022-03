Sparatoria in un liceo USA/ Uno studente morto, due feriti gravi: cos’è successo

Ancora violenza negli Stati Uniti, di fronte ad un liceo a Des Moines, in Iowa, dove lunedì sono stati avvertiti 11 colpi di armi da fuoco. Il bilancio, come riportano i media statunitensi, è di un morto e due feriti gravi. La sparatoria è avvenuta di fronte alla East High School in Iowa. Il sergente Paul Parizek ha spiegato che la polizia ha arrestato un numero “imprecisato” di sospettati. Non si sa ancora se le vittime siano studenti della scuola. A morire è stato un adolescente, precisa la polizia, ma non si sa se sia del liceo in questione. Le chiamate agli agenti sono iniziate ad arrivare intorno alle 14:50, poco prima della fine delle lezioni per la giornata di lunedì.

La polizia ha spiegato di non credere che ci sia una minaccia per le altre scuole, che dunque non sono state allertate. “È triste, ma ci alleniamo per questo. Dobbiamo essere preparati” ha proseguito Parizek. Non si conosce il movente di tale gesto così come i colpevoli: al momento, infatti, solamente indagati. “Ovviamente, abbiamo investito tutte le risorse che avevamo. Sappiamo che i ragazzi di quella scuola sono il carico più prezioso della nostra comunità”, ha aggiunto Parizek.

Sparatoria liceo in USA: cosa è successo?

“Purtroppo quello che è successo qui oggi è solo un’altra tragedia inutile nella nostra comunità. Persone che usano armi da fuoco per risolvere le loro divergenze”, ha detto il capo della polizia Dana Wingert dopo essersi presentato sulla scena della sparatoria. Dopo essere arrivata sul luogo della sparatoria, la polizia ha deciso di dispiegare agenti speciali sulla scena per raccogliere dettagli su quanto accaduto, cercando di ricostruire i fatti del pomeriggio.

Un momento difficile per lo stato dell’Iowa, che oggi si trova a fare i conti con una sparatoria in una scuola dopo che due giorni fa ha dovuto piangere la morte di sette persone, uccise in devastanti tempeste che hanno la Nazione. Sabato, infatti, dozzine di case sono state distrutte dal maltempo e linee elettriche sono state distrutte, provocando blackout e interruzioni di corrente.

