Special Victims Division polizia New York sotto inchiesta/ È quella di “Law & Order”

La Special Victims Division della polizia di New York, la stessa protagonista della nota serie tv “Law & Order”, è finita sotto inchiesta: le Procure di Washington e della Big Apple hanno avviato un’indagine per esaminare le denunce sporte dalle vittime di aggressioni o di abusi s*ssuali. I magistrati hanno intrapreso questo percorso dopo che all’incirca 12 donne hanno rivelato di essersi ritrovate di fronte a poliziotti sarcastici dopo aver subìto una violenza intima, infliggendo così loro un trauma ulteriore oltre a quello fisico.

Come riporta il “Corriere della Sera”, gli agenti della Special Victims Division “non si sarebbero preoccupati di far partire subito gli accertamenti e le procedure previste in queste circostanze”, bensì “avrebbero trasferito i dossier ai commissariati locali, dove finivano regolarmente nel nulla per mancanza di personale specializzato”. Gli uffici del Ministero hanno eseguito un primo accertamento, protrattosi per 10 mesi, fino a quando il ministro Merrick Garland ha esortato le Procure a ufficializzare l’indagine.

LA SPECIAL VICTIMS DIVISION DELLA POLIZIA DI NEW YORK È UFFICIALMENTE SOTTO INCHIESTA

C’è da dire che la Special Victims Division viene vista come un corpo d’élite della polizia di New York e si occupa di violenze s*ssuali, traffico di esseri umani, crimini contro i bambini. Esattamente quanto si narra in “Law & Order: Svu”, serie tv ambientata nel 16° distretto di Manhattan e con alle spalle 23 stagioni andate in onda. Se sul piccolo schermo la Special Victims Division è irreprensibile e attenta a ogni singolo dettaglio, nella vita di tutti i giorni, stando a quanto segnalato dalle Procure, non sarebbe altrettanto efficiente, per utilizzare un eufemismo. Trump si ricandida per la Casa Bianca?/ Nyt: si presenterà come perseguitato politico

Intanto, come scrive ancora il “Corriere della Sera”, Letitia James, procuratrice dello Stato di New York, starebbe monitorando le segnalazioni di “violenze e abusi compiuti dagli agenti nella primavera del 2020, durante le manifestazioni di protesta per l’uccisione dell’afroamericano George Floyd, soffocato dal ginocchio del poliziotto Derek Chauvin a Minneapolis”. Durante quelle giornate di tensione, anche la polizia newyorkese si sarebbe resa protagonista di violenze ai danni anche di chi non stava manifestando.

