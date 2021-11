CITY OF CRIME/ Su Rai 3 il film con Chadwick Boseman: il gesto per la collega Miller

City of Crime è stato girato in poche settimane tra le città di New York e Philadelphia, uscendo nei cinema nel gennaio 2020, poche settimane prima della chiusura delle sale per via della pandemia di Coronavirus che ha sconvolto la primavera del 2020. Partendo con un budget di produzione di 33 milioni di dollari, il film ne ha incassati 50 rappresentando comunque un successo per la casa cinematografica Agbo che ha investito sulla pellicola. Non è stato un trionfo di critica, ma nemmeno un flop. I critici hanno apprezzato soprattutto le ambientazioni e le interpretazioni del cast, un po’ meno la trama. L’episodio degno di nota relativo al film è che l’attore Chadwick Boseman ha donato parte del suo stipendio a Sienna Miller, affinché ci fosse piena parità salariale sul set. Nel cast del film troviamo anche Gary Carr che interpreta Hawk a cui presta la voce Francesco De Francesco. L’attore classe 1986 di Londra ha lavorato molto più sul piccolo schermo piuttosto che sul grande, partecipando a diverse note produzioni.

City of Crime, film di Rai 3 diretto da Brian Kirk

City Of Crime va in onda su Rai 3 oggi, 18 novembre 2021, in prima tv a partire dalle ore 21.20. La pellicola è uscita nel 2019 ma non era ancora mai stata trasmessa in televisione nel nostro paese. A firmare il film è il regista Brian Kirk, che ha diretto un cast innovativo composto da Chadwick Boseman, Sienna Miller, Stephan James, Keith David, Taylor Kitsch e J. K. Simmons.

Il titolo originale della pellicola è 17 Bridges, questo alimentò una polemica sullo spiegare la decisione di cambiare il titolo di un film inglese ma non per tradurlo bensì per assegnargliene un altro sempre in inglese. Il budget fu stimato attorno ai 33 milioni di euro. Tra le storie che vanno messe in evidenza c’è quella di Chadwick Boseman, in questo film attore e produttore, che donò a Sienna Miller parte del suo onorari per ottenere una parità salariare con la collega. L’attore è scomparso giovanissimo per un cancro.

City of Crime: la trama del film: viaggio nella droga

Leggiamo la trama di City of Crime. Ambientato a New York, il film inizia con l’irruzione di una coppia di criminali in un ristorante. Il fine dei due è quella di rubare un carico di cocaina. Riusciti nel loro intento, i due si ritrovano però di fronte a un carico ben superiore a quello che avevano previsto. L’irruzione nel ristorante termina però con un conflitto a fuoco con due pattuglie di polizia, accorse sul posto su segnalazione dei proprietari dell’attività commerciale. Ray Jackson, reduce della guerra in Iraq, e Michael Trujillo, congedato con disonore sono così costretti a scappare e iniziare la loro latitanza per evitare di essere arrestati e terminare in carcere con accuse gravissime. Sulle loro tracce viene messo il detective Andre Davis. Insieme a lui opera l’agente della narcotici Frankie Burns. Il detective prende la questione molto sul serio e inizia a lavorare alacremente per consegnare i due criminali alla giustizia. Riesce addirittura a far chiudere tutte le linee di collegamento di Manhattan, isolando così il cuore pulsante di New York dal resto degli Stati Uniti. Ha così il via una caccia all’uomo che è anche una corsa contro il tempo senza esclusione di colpi. Ma il detective Andre dovrà scoprire a sue spese che anche il corpo di polizia ha al suo interno delle unità corrotte e che remano contro il normale corso della giustizia.

Video, il trailer del film “City of Crime”





