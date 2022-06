Speciale TgLa7 – Diario di Guerra, 23 giugno/ Ospiti Mentana: bilancio sul conflitto

Speciale TgLa7 – Diario di Guerra: le anticipazioni del 23 giugno 2022

Nella prima serata di oggi, giovedì 23 giugno 2022, su La7 andrà in onda lo Speciale TgLa7 – Diario di Guerra, condotto da Enrico Mentana, con la partecipazione di Dario Fabbri e con numerosi ospiti ed inviati sul posto. Sono ormai trascorsi quattro mesi dall’inizio del conflitto in Ucraina, e questa sera sarà dedicata un’analisi approfondita sulla guerra russo-ucraina che divampa nel cuore dell’Europa. A fare da sfondo saranno i numerosi collegamenti con gli inviati dal fronte ma anche il talk con gli ospiti in studio e gli approfondimenti realizzata dalla redazione del TgLa7 diretto da Mentana.

Mentana, furia in diretta a La7/ "No collegamento? Non è possibile! Per risparmiare…"

Il padrone di casa, nel dettaglio, nello speciale “Diario di Guerra” cercherà di concentrarsi anche sui possibili risvolti che potrà avere in futuro anche nel nostro Paese. Tante le domande che saranno snocciolate nel corso dello Speciale TgLa7, a partire dal bilancio relativo all’andamento del conflitto: chi sta vincendo? Come procedono le trattative di pace? Ed ancora: quali sono gli effetti del conflitto sull’economia del nostro Paese?

Stefano, Alice, Giulio, Vittoria: figli Enrico Mentana/ Nati da tre relazioni diverse

Enrico Mentana alla guida dello Speciale TgLa7 sul conflitto ucraino: come vederlo in streaming

A queste e molte altre domande tenterà di rispondere Enrico Mentana nello Speciale TgLa7 di questa sera, giovedì 23 giugno, in onda nella prima serata di La7. Tra gli ospiti che interverranno insieme al direttore, anche colleghi giornalisti, opinionisti ed esperti di geopolitica che tenteranno di fare chiarezza sulle ultime evoluzioni del conflitto in Ucraina che continua a tenere il mondo con il fiato sospeso dallo scorso febbraio.

Nonostante siano trascorsi 120 giorni dall’inizio della guerra, non mancano le vittime tra militari e civili ed il bilancio si fa sempre più tragico con il passare dei giorni. Ad intervenire anche questa sera sarà l’esperto Dario Fabbri nel corso della diretta che potrà essere seguita a partire dalle ore 21.15, subito dopo la puntata di Otto e mezzo di Lilli Gruber. Lo Speciale TgLa7 – Diario di Guerra potrà essere seguito in contemporanea in live streaming anche dal sito di La7 cliccando qui.

SPY FINANZA/ Mes e patrimoniale, la strada già tracciata per l'Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA