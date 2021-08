Speed Racer, Italia 1/ Un film divertente anima il pomeriggio Mediaset

Speed Racer va in onda su Italia 1 oggi, 14 agosto 2021, con inizio a partire dalle ore 14,25. Nel cast troviamo l’attore Emile Hirsch, nato nelle serie Tv di successo, come ‘E.R. – Medici in prima linea’, poi approdato al grande schermo come interprete di film di successo come ‘C’era una volta a… Hollywood (Once Upon a Time in… Hollywood)’ nel 2019, con la regia di Quentin Tarantino, ‘C’era una truffa ad Hollywood (The Comeback Trail)’ nel 2020 assieme a Tommy Lee Jones e Robert de Niro, insomma una giovane promessa che sta mantenendo le sue peculiarità con crescente fama.

Una casa tutta nostra, Rai 1/ Un pomeriggio all'insegna dei film televisivi

Al suo fianco Cristina Ricci, un esordio davvero in tenera età nel cinema quando, in un cast stupendo, lasciò una traccia importante nel film ‘Sirene’ accanto a Cher nel 1990, trampolino di lancio verso una carriera luminosa nella quale la ricordiamo in ‘La famiglia Addams (The Addams Family)’ e ‘La famiglia Addams 2’, ‘Il mistero di Sleepy Hollow (Sleepy Hollow)’, diretta dal grande Tim Burton, ‘Bel Ami – Storia di un seduttore (Bel Ami)’, ’10 cose da fare prima di lasciarsi (10 Things We Should Do Before We Break Up)’ con la regia di Galt Niederhoffer, un’attrice davvero eclettica.

Emma Fielding Il sito perduto, Rai 2/ Un film televisivo che funziona

Speed Racer, la trama del film

Speed Racer è il nickname di un ragazzo che ama a tal punto le corse automobilistiche da gestire assieme al padre (John Goodman) e alla madre (Susan Sarandon) un’officina nella quale customerizzano automobili preparandole per racing di alto livello. Anche Trixie, la sua fidanzatina, è coinvolta in questo progetto, un team di folli affiatato, con pochi mezzi ma tanta fantasia per elaborare macchine a volte vincenti, altre volte meno, ma lo spirito è sempre alto nel team. Speed Racer è anche un ottimo pilota, in grado di rendere al meglio le potenzialità della Mach 5, automobile progettata dal padre per il fratello ma nelle sue mani vero bolide.

Il ragazzo vede una finestra aperta come pilota nel mondo delle corse, un universo nel quale corruzione e malavita sono padroni del sistema, ma lui è un puro ed entrerà a modo suo, solamente per vincere e correre più veloce di tutti.

LEGGI ANCHE:

Rimini, Rimini, Rete 4/ La grande commedia italiana di una volta

© RIPRODUZIONE RISERVATA