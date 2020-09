Spese di sanificazione/ Oggi ultimo giorno per domandare credito d’imposta: ecco come

Scadono quest’oggi, lunedì 7 settembre 2020, i termini temporali entro i quali i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e quelli religiosi civilmente riconosciuti, devono presentare il modello con le relative istruzioni per fruire del credito d’imposta introdotto dal Decreto Rilancio per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale o per le spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Come ricorda il portale “Fisco e Tasse”, la comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate in via telematica direttamente dal beneficiario o mediante un intermediario, sfruttando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o il servizio web, disponibile nell’area riservata del sito internet della medesima Agenzia.

SPESE DI SANIFICAZIONE: CHI HA DIRITTO AL CREDITO?

Chi ha diritto, però, ad accedere al credito d’imposta per le spese di sanificazione? La risposta, ancora una volta, viene suggerita dal sito “Fisco e Tasse”. Possono fare domanda entro oggi tutti coloro che hanno affrontato esborsi per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti e di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione. Nel giro di cinque giorni dalla trasmissione dell’istanza, l’Agenzia delle Entrate emetterà una ricevuta volta a testimoniare la presa in carico della stessa o il suo rifiuto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA