Spice Girls, concerto a Dublino/ Auguri di Victoria Beckham per il tour della reunion

L’attesa è finita. Dopo la paura per la salute di Mel B che ha fatto tremare i fan che temevano nell’annullamento del tour, parte ufficialmente oggi, venerdì 24 maggio, la nuova avventura delle Spice Girls. lo storico gruppo femminile che, negli anni ’90 ha conquistato il mondo, torna a cantare dal vivo. Il tour parte stasera da Dublino. Sul palco ci saranno Geri Halliwell/Horner, Melanie Chilson, Melanie Brown ed Emma Bunton. L’unica assente sarà Victoria Beckham che, tuttavia, su Instagram, ha pubblicato un messaggio di auguri indirizzato alle sue ex compagne. “Buona fortuna alle ragazze che oggi iniziano il loro tour!”, ha scritto la moglie di David Beckham pubblicando una vecchia foto che le ritrae tutte e 5 in concerto.

SPICE GIRLS IN CONCERTO: DATE E PROBABILE SCALETTA

Le Spice Girls sono tornate. I fans di Geri, Mel C, Emma e Mel B, tuttavia, per poterle vedere, dovranno affrontare alcune trasferte. Il tour, infatti, farà tappa solo in Irlanda, Inghilterra, Galles e Scozia. Nessuna anticipazione sulla scaletta che è assolutamente top secret. Dopo aver avuto successo come band, ogni componente delle Spice ha avuto la propria carriera da solista. Non si sa, tuttavia, se le Spice si esibiranno sulle note dei brani che hanno cantato come band o se regaleranno ai fans anche i successi personali. Per scoprirlo, dunque, sarà necessario aspettare l’inizio del concerto di Dublino. Nel frattempo, ecco tutte le date del tour: 24 maggio 2019 – Croke Park, Dublino; 27 maggio 2019 – Principality Stadium, Cardiff; 29 maggio 2019 – Etihad Stadium, Manchester; 31 maggio 2019 – Etihad Stadium, Manchester; 1 giugno 2019 – Etihad Stadium, Manchester; 3 giugno 2019 – Ricoh Stadium, Coventry; 6 giugno 2019 – the Stadium of Light, Sunderland ; 8 giugno 2019 – BT Murrayfield Stadium, Edimburgo; 10 giugno 2019 – Ashton Gate Stadium, Bristol ; 15 giugno 2019 – Wembley Stadium, Londra.





© RIPRODUZIONE RISERVATA