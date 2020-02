Spielberg cede regia di Indiana Jones/ Il nuovo capitolo a un giovane cineasta

Steven Spielberg ha deciso di cedere la regia del nuovo Indiana Jones a un cineasta più giovane. Dopo 39 anni dunque le avventure di Indy verranno raccontate da un altro autore. A riportarlo è Variety che sottolinea come dietro la scelta ci siano ovvi fattori d’età, visto che il papà di ET ha oggi 73 anni. Nonostante questo John Ford, più grande di lui di 3 anni, sarà al suo posto anche se al momento non è chiaro quanto spazio avrà nella pellicola. La Walt Disney, alla produzione, ha sottolineato come la scelta sia stata esclusivamente presa dallo stesso Spielberg che ha deciso di abbandonare il progetto dopo aver brillantemente diretto i primi quattro capitoli della saga con protagonista l’avventuriero più famoso del grande schermo. Sarà interessante ora scoprire chi lo sostituirà.

Spielberg cede regia Indiana Jones, chi al suo posto?

È subito toto nomi per scoprire chi sostituirà Steven Spielberg alla regia del nuovo capitolo di Indiana Jones. Il nome in pole position è quello di James Mangold neworkese classe 1963 dal grande talento. Il suo esordio dietro la macchina da presa è arrivato nel 1996 con Dolly Restaurant. L’anno dopo è arrivato il grande blockbuster con Copland, ma è solo nel 1999 che è riuscito a riscuotere il successo con il film poi diventato cult Ragazze interrotte. In carriera ha poi diretto altri grandi film, concentrandosi negli ultimi anni nei due capitoli della saga dedicata a Wolverine. Alla fine del 2019 è uscito il suo ultimo lavoro Le Mans – La grande sfida. Staremo a vedere come si comporterà una volta alle prese con l’archeologo più famoso del grande schermo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA