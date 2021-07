Spike Lee gaffe a Cannes/ Spoilera vincitore Palma d’Oro: poi ammette, “ho sbagliato”

Gaffe a Cannes di Spike Lee: il regista ha annunciato per errore la Palma d’oro del festival cinematografico, assegnata al film francese Titane di Julia Ducournau, ad inizio cerimonia. Attonica la platea, che mai si attendeva di conoscere all’inizio della serata il vincitore del primo premio. Il presidente di giuria, secondo scaletta, avrebbe dovuto infatti presentare il premio per il miglior attore. Qualcosa però dev’essere andato storto visto che Spike Lee ha sbagliato clamorosamente i tempi dell’annuncio svelando con grande anticipo il momento più atteso dell’intera kermesse. Certo, il cineasta a stelle e strisce può consolarsi pensando che c’è chi ha fato peggio di lui in occasioni simili. E’ il caso di Faye Dunaway e Warren Beatty: qualche anno fa, alla Notte degli Oscar, assegnarono il premio al film sbagliato.

Spike Lee gaffe a Cannes

A fine cerimonia il regista di “Fa’ la cosa giusta” e “BlackKklansman” si è scusato per la gaffe compiuta nel bel mezzo della cerimonia: “Devo fare le mie scuse a tutti: ai colleghi, al festival e anche agli artisti a cui batteva il cuore per il pasticcio che ho combinato. In 63 anni di vita ho capito che è importante avere sempre una seconda possibilità“, ha commentato. Il presidente della Giuria del Festival di Cannes ha poi utilizzato un pizzico di ironia per salvarsi: “Io adoro lo sport e quando finisce una partita la prima cosa che annunci è il risultato. Per questo sono andato troppo in fretta verso il finale“. La gaffe di Spike Lee nulla toglie alla gioia della vincitrice: Julia Ducournau è la seconda donna a vincere il riconoscimento più prestigioso nel panorama del cinema internazionale a 28 anni di distanza dalla Palma d’oro assegnata a “Lezioni di piano” di Jane Campion. Nell’albo d’oro della kermesse “Titane” succede a “Parasite“.

