SPILLO/ Dopo la Giovane Greta e Nonna Stranamore chi verrà ora a raccontarci il Futuro?

A fine 2019, quando il Covid non era ancora nato a Wuhan, la narrazione del Futuro sembrava divenuta saldo monopolio di Greta e delle sue folle di giovanissimi follower: almeno in Occidente. Tutti i potenti della Terra sgomitavano per un selfie con la teen svedese: anche a costo di sentirsi dare dei Ladri di Futuro. Perfino Vladimir Putin non riuscì a sfuggire a uno scambio polemico a distanza con la giovane attivista. Altri dovettero fare i conti con le sue bizze: fra questi la Speaker della Camera statunitense, Nancy Pelosi. Greta le negò la photopportunity a Washington non prima di aver impartito alla leader dem – di 63 anni più anziana – una ramanzina storico-politica che tenne assieme il no alle nuove trivellazioni nelle riserve indiane e la semi-cancellazione di Abramo Lincoln, in odore di suprematismo bianco.

ZAPORIZHZHIA, ESPLOSIONI NELL'IMPIANTO NUCLEARE/ Aiea: "Situazione fuori controllo"

Tre anni dopo Greta è sparita o quasi. È precipitosamente entrata lei pure, coi suoi connazionali, nell’Alleanza Atlantica per proteggersi dalla pressione russa a ovest. Qualche suo tweet ha appoggiato la politica euramericana delle sanzioni a petrolio e gas russo, augurandosi un’accelerazione decisa della transizione energetica. Ma non si sono viste nelle piazze europee – neppure nei canonici “friday” – cortei di giovani inneggianti alle “benefiche” sanzioni che stanno facendo schizzare l’inflazione e minacciando gli approvvigionamenti. Soprattutto: nel “gretismo” sopravvissuto al Covid sembra esserci poco spazio per il pacifismo o quanto meno per appelli a un miglioramento immediato del “clima” geopolitico. In questo Greta e i suoi seguaci sembrano emergere come “iper-occidentali”: senza più la carica antagonista globale – anti-establishment – che aveva affascinato milioni di giovani senza frontiere. Non è facile, anzi è quasi impossibile, schierarsi contro la Russia o la Cina e tenersi a distanza di braccio da Wall Street, da Big Tech, in ultima analisi: dalla Nato.

TERZA GUERRA MONDIALE, SCONTRO CINA-USA SU TAIWAN/ “Stop dialogo su clima e difesa”

Nel frattempo “Nonna Pelosi” si è ripresa prepotentemente la scena: con una comparsata “alla Greta” sull’orlo della guerra nucleare negli Stretti fra la Cina e Taiwan. Perfino sui social media più composti ed élitari sono stati in molti a sospirare: cosa gliene poteva importare all’82enne Signora Stranamore del futuro dell’umanità? Perché rinunciare a giocare alla Terza guerra mondiale sui media globali? Alla peggio sarebbe passata alla storia come ultima Martire Occidentale: prevedibilmente per poco, prima di un Olocausto nucleare, se il suo aereo fosse stato abbattuto sopra Taiwan. Alla meglio – più modestamente – avrà convinto a rivotare dem, al midterm di novembre negli Usa, i 25mila taiwanesi residenti in California: la più grossa colonia formosana negli States, giusto dove Pelosi ha il suo distretto elettorale. Facendo pure un piacere al 79enne presidente Joe Biden, in forte crisi nei sondaggi.

SPY FINANZA/ La "palla di neve" che smentisce la debolezza di Mosca

Dopo Little Greta e dopo Old Nancy chi verrà ora – dall’oceano rosa del politically correct – a raccontare il Futuro, magari stavolta ogni mercoledì?

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA