Spinazzola via dalla Roma?/ Calciomercato: la Fiorentina mette nel mirino il terzino

Voci di calciomercato anche a Trigoria, in vista della prossima sessione estiva. Stando infatti alle ultime indiscrezioni pare che Leonardo Spinazzola potrebbe presto lasciare la Roma, magari in direzione Firenze. Secondo il quotidiano Tuttosport,pare che la dirigenza della Viola abbiamo messo mirino proprio il terzino di Foligno, e che si voglia puntare forte sull’ex Juventus per rafforzare la corsia dello schieramento affidato a Beppe Iachini (presumibilmente presente in panchina anche nella prossima stagione). Per il momento pare che si tratta solo di un interesse, ma certo grandi novità potrebbero presto arrivare, tenuto conto che la Roma già in passato aveva messo sul mercato il giocatore e che dunque anche ora potrebbe essere disposta a separarsene.

SPINAZZOLA VIA DALLA ROMA, I PROBLEMI IN CASA VIOLA

Se quindi la Fiorentina ha messo gli occhi addosso a Spinazzola, possibile partente dalla Roma nella prossima finestra di calciomercato di giugno, va pure detto che la trattativa tra le parti in causa per il terzino si annuncia senza dubbio in salita. Oltre ai dubbi a Trigoria sulla permanenza a o meno del giocatore verso la sessione estiva di calciomercato, sorgono problemi ancora piò importanti interni anche alla Viola. Prima di pensare all’acquisto dell’ex Juventus infatti la dirigenza dei gigliati dovrò di certo prima creare spazio e risolvere il caso Biraghi-Dalbert con l’Inter, ovvero il doppio scambio di prestito occorso in estate e che però non ha soddisfatto a pieno entrambe le controparti. Stremo a vedere.

