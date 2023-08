Sponsorizzazioni pubblicitarie/ Il 50% è rimborsato se si investe nello sport (6 agosto 2023)

Tutti gli investimenti pubblicitari effettuati fino al 30 settembre 2023, saranno agevolati mediante un credito d’imposta del 50% soprattutto se si tratta di sponsorizzazioni nello sport. La perdita di agevolazione delle sponsorizzazioni aveva creato forti penalizzazioni soprattutto nel mondo sportivo.

Sponsorizzazioni pubblicitarie: eliminata la clausola dei tre mandati

In questo modo stato posto un freno alle penalizzazione prima del giudizio definitivo con una stretta fiscale sulle plusvalenze ed una riproduzione del vincolo sportivo che avrà una durata di 2 anni.

Sarà inoltre eliminato il vincolo di tre mandati per presidenti delle federazioni sportive oltre all’esenzione IVA sulle attività didattiche e formative: non prevede il decreto legge 75/2023 , convertito in legge lo scorso 3 agosto.

Sponsorizzazioni pubblicitarie: sponsorizzazioni rimborsate al 50%

L’articolo importante per le federazioni sportive è la proroga del credito d’imposta per le sponsorizzazione pubblicitarie è il numero 37.

Sono inoltre state introdotte due enorme che riguardano la giustizia sportiva e in particolare il fatto che non si possono più combinare penalizzazione classifica prima della sentenza definitiva, l’altra è una stretta fiscale sulle plusvalenze . L’articolo 33 allungato da 1 a 2 anni il termine minimo di possesso dei beni da cui derivano plusvalenze patrimoniali. In questo modo sarà possibile stabilire la rateizzazione in cinque anni.

