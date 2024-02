Spot del Mit sulla sicurezza stradale senza cintura/ Video, scoppia la polemica. Regista: “Lo cambieremo”

Polemica nei confronti dei nuovi spot del Mit, il ministero dei trasporti e delle infrastrutture, con l’obiettivo di promuovere la sicurezza stradale. I giovani protagonisti degli stessi, come si vede dal filmato che trovate qui sotto, non indossano la cintura di sicurezza, e ciò ovviamente rappresenta un paradosso. Come specifica SkyTg24.it, tutte e tre gli spot riguardano comportanti scorretti di una comitiva di ragazzi e ragazzi, fra chi fuma uno spinello in auto, chi si distrae guardando il cellulare, chi decide di correre schiacciando il piede sull’acceleratore. A fine spot poi l’immagine si sdoppia e si nota da una parte il comportamento sbagliato e l’incidente. e dall’altra, l’esito differente della serata nel caso in cui il guidatore avesse rifiutato di fumare, avesse chiesto di non essere disturbato o infine non avesse acceso il motore invitando gli amici a prendersi una pizza.

“Non fai la scelta giusta, fai l’unica possibile” dice un testimoniale alla fine. In ogni caso, in nessuna delle due situazioni mostrate i protagonisti dello spot indossano le cinture di sicurezza. Ovviamente il filmato non è passato inosservato sui social ed è arrivato anche ai politici, con il capogruppo del Pd in commissione vigilanza Rai Stefano Graziano che ha chiesto al dipartimento per l’editoria di bloccare la nuova campagna sulla sicurezza stradale.

SPOT DEL MIT SULLA SICUREZZA STRADALE SENZA CINTURA: IL COMMENTO DEL M5S E DEL REGISTA

Stessa richiesta effettuata dai deputati del Movimento 5 Stelle, definendo lo spot una “comica finale” e aggiungendo: “Guardando bene la pubblicità tutte le persone nell’auto sono senza cinture di sicurezza allacciate. Uno spasso: è la mesta conferma che Salvini e sicurezza stradale sono due rette parallele destinate a non incontrarsi mai”.

Sulla vicenda è intervenuto infine anche il regista degli spot, Daniele Falleri, che si è detto rammaricato per le “polemiche sugli spot riguardo la sicurezza stradale, che sono stati realizzati unicamente con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani su alcuni comportamenti della vita di tutti i giorni, senza edulcorazioni. L’intento di questi filmati è e rimane educativo, apporteremo quindi alcune modifiche affinché gli spettatori non vengano distolti dall’unico obiettivo che ci sta veramente a cuore: sensibilizzare tutti a contribuire, ognuno nel suo piccolo, a salvare vite umane”.

Fai l’unica scelta possibile. Perché ne va della Vita, tua e degli altri. È questo il messaggio che il @mitgov_it ha fatto partire con una campagna sulla sicurezza stradale, che ha come obiettivo la sensibilizzazione di chi si mette al volante, in particolare i più giovani, per… pic.twitter.com/r2V8BBwq8y — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) February 20, 2024













