SPOT – Supercane anticrimine/ Su Italia 1 il film di John Whitesell (oggi, 8 gennaio)

SPOT – Supercane anticrimine (See Spot Run) andrà in onda oggi, venerdì 8 gennaio, su Italia 1 alle ore 16.05. La commedia del 2001 è diretta da John Whitesell, regista e produttore cinematografico statunitense. Ha diretto diversi episodi di serie e film TV, come FBI: Operazione tata (2006), e Big Mama – Tale padre, tale figlio (2011), Thunderstruck – Un talento fulminante (2012) e Holidate (2020). John Whitesell, prima di produrre Spot – Supercane anticrimine, aveva già girato due film con protagonisti dei cani, ossia Un poliziotto a 4 zampe e Turner e il casinaro.

SPOT – Supercane anticrimine, la trama del film

La pellicola SPOT – Supercane anticrimine ha per protagonista l’agente Undici, un cane dell’FBI specializzato nella lotta contro il crimine. Date le notevoli capacità del cane, il trafficante di droga Sonny Talia (Paul Sorvino) ordina a due killer di ucciderlo. Undici viene trasferito in Alaska, ma durante il tragitto riesce a fuggire e si nasconde nel furgone del postino Gordon (David Arquette) che viaggia con James (Angus T.Jones). James fa subito amicizia con Undici e convince Gordon a portarlo a casa. I killer però trovano il cane, ribattezzato Spot. Gordon e James devono quindi fronteggiare non solo la mafia che vuole uccidere il cane, ma anche l’FBI che vuole l’agente indietro. Come andrà a finire?



© RIPRODUZIONE RISERVATA