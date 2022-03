Spotify down/ App musicale off nel pomeriggio: delirio social e hashtag in tendenza

Problemi con Spotify nel tardo pomeriggio di martedì 8 marzo. L’applicazione di streaming musicale è andata in down, come segnalato da migliaia di utenti sui social, soprattutto su Twitter, dove tantissimi account hanno cinguettato con l’hashtag #Spotifydown. La piattaforma di streaming musicale ha smesso di funzionare per qualche ora e l’hashtag sul suo malfunzionamento è subito volato tra i trending topic di Twitter, come accade spesso in questi casi.

Green Pass lavoro, stop obbligo da 1 aprile (under50)/ Stato emergenza, cosa cambierà

Diversi utenti hanno infatti segnalato attraverso i social e in particolare Twitter di aver riscontrato problemi proprio nell’accesso alla piattaforma. In particolare, tanti utenti sono stati letteralmente “buttati fuori” da Spotify senza riuscire poi a rientrare. Ad altri utenti, l’applicazione ha addirittura segnalato che il proprio account fosse stato cancellato e che fosse impossibile anche reimpostare una nuova password. Problematiche che hanno fatto preoccupare non poco i milioni di utenti che quotidianamente in Italia utilizzano la piattaforma di streaming musicale.

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 8 marzo 2022

Spotify, problemi nel pomeriggio: cosa è successo

Sui social, l’hashtag “Spotify down” ha in pochissimi minuti raggiunto migliaia di utenti, finendo in tendenza su Twitter. Ad intervenire sul malfunzionamento dell’applicazione è stata poi la stessa azienda. Spotify ha ammesso i problemi in un tweet, spiegando come il servizio non fosse attivo in quel momento per tanti dispositivi. L’azienda ha spiegato come i tecnici fossero a lavoro per cercare di individuare cosa stesse succedendo, per risolvere quanto prima.

Maggiori dettagli sono arrivati poi dall’account Spotify Italia, che su Twitter ha annunciato che il servizio si stava gradualmente riprendendo intorno alle 20:39. “Ora tutto sembra andare molto meglio”, si legge nel tweet. L’azienda ha inoltre invitato a contattare il servizio di assistenza clienti nel caso in cui ci fossero ancora problemi con l’applicazione. Dopo i disagi nel pomeriggio, dunque, in serata tutto dovrebbe essere tornato alla normalità per i tanti utenti che hanno riscontrato problemi nell’accesso.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 8 marzo 2022

© RIPRODUZIONE RISERVATA