Spray al peperoncino all’Hollywood Milano/ Panico in discoteca: contusi e intossicati

Spray al peperoncino e discoteca, la “combinata” scatena ancora il panico nelle notti italiane mesi dopo la terribile strage di Corinaldo: questa notte panico all’Hollywood di Milano, tra i locali più “inn” dell’intero Paese, perché due giovani hanno all’improvviso spruzzato dello spray urticante all’interno della discoteca scatenando il fuggi fuggi generale esattamente come avvenuto l’8 dicembre scorso in quel di Corinaldo (Marche). Secondo le prime informazioni fornite dalle autorità alle agenzie, due ragazzi sarebbero rimasti contusi e altri due intossicati all’interno dell’Hollywood: secondo la dinamica raccolta dai primi testimoni sentiti, attorno alle 2:30 due persone hanno spruzzato lo spray all’interno del locale per motivi al momento ignoti, e poi sono scappate scatenando il panico dietro di loro. Nella calca due persone sono rimaste contuse e moltissime invece in preda all’agitazione si sono accalcati verso le uscite per fortuna non generando alcun crollo come invece avvenuto a Corinaldo.

SPRAY AL PEPERONCINO IN DISCOTECA: CAOS ALL’HOLLYWOOD DI MILANO

Pare per fortuna che lo spray al peperoncino questa volta sia stato spruzzato in qualità modeste anche perché “solo” due persone sono rimaste intossicate dagli agenti urticanti contenuti nello spray: oltre a loro, ferita è rimasta una ragazza di 20 anni caduta sul fianco mentre la calca dell’Hollywood di Milano si appresta ad uscire con la mente andata subito alla tragedia di Corinaldo. Secondo ferito un ragazzo di origini marocchine 18enne, portato al Policlinico per alcune contusioni in seguito ad una caduta; scattato l’allarme, immediatamente sono giunti sul luogo vigili del fuoco e ambulanze per soccorrere i feriti. Dei responsabili al momento nessuna traccia ma saranno visionate nelle prossime ore le immagini delle telecamere a circuito chiuso per provare ad avere elementi in più su chi ha procurato un’allarme gravissimo con quello spray spruzzato all’interno del locale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA