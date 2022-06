Spread Btp Bund/ Spread di nuovo ai massimi, 236 punti base e +5,45%

In questi giorni si è assistito all’incremento del differenziale tra i BTP italiani è il Bund tedesco, che sottolinea l’incremento dell’incertezza all’interno dei mercati e soprattutto dei conti pubblici: infatti la solvibilità dello stato viene messa a rischio a causa dell’incremento dei tassi di interesse sui titoli a quotazione decennale, ma anche quelli a quotazione quinquennale e triennale. Lo Spread Btp Bund oggi raggiunge i 236 punti base.

Spread Btp Bund: trend periodico in aumento

L’incremento del differenziale dunque indica l’aumento del meccanismo solvibilità statale, conti pubblici e tasso di interesse sui rendimenti. Uno degli effetti che viene determinato da questa situazione economica, accompagnata prima da una stagnazione ed una recessione sempre più evidente è senz’altro quello di avere un incremento sui tassi di interesse sui mutui. Attualmente è già previsto un incremento dei tassi di interesse nel mese di luglio e si prevede un ulteriore incremento a partire dal mese di settembre. Fino a questo momento i tassi di interesse erano molto vantaggiosi per chiunque volesse comprare una casa sia per quanto concerne il tasso fisso e sia per quanto concerne il tasso variabile. Nella situazione attuale si salvano soltanto coloro che hanno acceso negli ultimi tre anni un mutuo con tasso di interesse fisso inferiore al 1% o di poco superiore.

Spread Btp Bund: performance periodiche

Oggi il differenziale ha aperto a 222,5 punti base,: sotto la chiusura precedente avvenuta a quota 224,44.

Il minimo giornaliero è stato di 211, 28 punti mentre il massimo è stato di 241,63 e costituisce il massimo storico. Convenzionalmente viene ancora indicato come Massimo quello dei giorni scorsi a 227,31 punti mentre il minimo annuale è 128,6.

Peggiorano irrimediabilmente le performance settimanali e annuali: il differenziale eh infatti incrementato del 11,08% su base settimanale, del 28,34% su base mensile, e del 81,59% su base semestrale punto Per quanto concerne l’incremento annuale lo spread segna un drammatico incremento del 144,22%.

