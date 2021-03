Sputnik, Russia offre 50 mln di dosi vaccino a Europa/ Ma arriverebbero solo a giugno

Il vaccino russo Sputnik V continua a essere un argomento chiacchierato nel Vecchio Continente, sul quale si registrano quotidianamente posizioni antitetiche da parte degli esperti, molti dei quali si dicono concordi sulla bontà del siero, ma ravvisano la scarsità di dati statistici sulla sua efficacia e sulle possibili controindicazioni. Fra chi si è espresso in tal senso, vi è anche un componente del Cts, il dottor Luca Richeldi (pneumologo), il quale ha affermato che acquistare forniture di Sputnik senza avere evidenza scientifiche certe e incontrovertibili rappresenterebbe un salto nel buio.

Intanto, però, l’Europa intera si deve confrontare quotidianamente con l’incubo pandemico, che non accenna minimamente a scemare e impensierisce giorno dopo giorno ogni singola nazione. Anche in Italia la situazione si sta aggravando, con l’indice Rt medio che, per la prima volta dopo sette settimane, ha superato quota 1, attestandosi a 1,06. Ecco perché la campagna vaccinale deve essere potenziata al più presto e il vertice tenutosi in data odierna tra il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 in Italia, e le Regioni deve essere interpretato proprio in quest’ottica.

VACCINO SPUTNIK, L’OFFERTA RUSSA CHE AVVILISCE L’EUROPA

Attorno al vaccino Sputnik V, peraltro, sono state effettuate molteplici elucubrazioni fini a se stesse, legate a dinamiche di natura marcatamente geo-politica. I rapporti con la Russia, si sa, non sono idilliaci e sedersi attorno a un tavolo (opportunamente distanziati, beninteso) insieme ai suoi vertici nazionali è uno scenario che l’Unione Europea ha tentato più volte di rifuggire. Ora che l’emergenza si fa nuovamente seria, però, qualcosa potrebbe mutare: l’Ema, Agenzia Europea del Farmaco, ha ufficialmente comunicato attraverso un tweet di avere avviato l’iter di revisione del siero elaborato nei laboratori russi, con l’intento di verificarne l’eventuale conformità a quelli che sono gli standard del Vecchio Continente relativamente a qualità, efficienza e sicurezza. Il problema vero, però, è che se anche il parere finale dovesse essere positivo, a quel punto potrebbe essere davvero troppo tardi: sono numerosissime le richieste che fioccano da ogni angolo del globo alla Russia e l’Europa dovrà attendere il proprio turno. Secondo quanto evidenziato in queste ore dal quotidiano “Libero”, la Russia avrebbe offerto 50 milioni di dosi di Sputnik all’Ue, che arriverebbero non prima di giugno e soddisferebbero i bisogni di un quinto della popolazione in attesa di vaccinazione. Urge accelerare le verifiche…



