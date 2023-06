SPY FINANZA/ I piani di Macron: uomini e affari del partenariato franco-saudita

La Francia intende investire nelle aziende familiari dell’Arabia Saudita di proprietà della famiglia Al Othaim. Infatti il mese scorso il presidente del fondo di investimento con sede a Parigi Tikehau Capital, Marwan Lahoud, ha aperto un nuovo ufficio ad Abu Dhabi. L’8 giugno Lahoud, che ha lavorato come vice amministratore delegato per la strategia e il marketing presso Airbus dal 2007 al 2017 dopo essere stato Ceo del produttore francese di missili Mbda tra il 2003 e il 2007, dovrebbe avere un incontro con Abdullah Al Othaim a Riyadh. Ma chi è Abdullah Al Othaim?

Al Othaim gestisce l’impero delle imprese di famiglia Othaim Holding Company istituito dal suo defunto padre Saleh Al Othaim, che ha fatto fortuna attraverso la sua catena di supermercati di sconto Abdullah Al Othaim Markets, che contava 350 punti vendita nel 2022. Ed è proprio il braccio di investimento dell’azienda di famiglia, Abdullah Al Othaim Investment Co, che sta ora attirando l’interesse di queste imprese francesi.

Lahoud vuole infatti diversificare gli investimenti nel settore informatico e in quello della difesa nel nuovo ufficio Tikehau nel centro finanziario di Abu Dhabi, l’Abu Dhabi Global Market (Adgm), e spera di convincere Abdullah Al Othaim a collaborare con lui sui futuri contratti di difesa franco-sauditi che dovrebbero emergere dal partenariato strategico franco-saudita attualmente in discussione.

Proprio alla scopo di accelerare questa sinergia franco-saudita, a marzo il presidente esecutivo della banca d’investimento parigina Rothschild & Co, Alexandre de Rothschild, aveva avuto un incontro con Abdulmalik Al Othaim, che è stato nominato vicepresidente degli investimenti della holding di famiglia a gennaio. Dopo aver aperto un ufficio a Riyadh nell’ottobre 2022 guidato da Nasser Alissa, Rothschild, il 54,49% del cui capitale è detenuto da un concerto di famiglia allargato, sta ora guardando il mercato per le offerte pubbliche iniziali (Ipo) delle imprese statali saudite.

Ma non è solo Rothschild & Co a muoversi per promuovere gli investimenti francesi.

A metà giugno alcuni investitori francesi parteciperanno a una serie di incontri in Arabia Saudita organizzata dalla banca pubblica di investimento francese Bpifrance, tra cui uno con l’amministratore delegato di Abdullah al Othaim Investment Co, Meshaal Bin Omairh, che era anche un consulente della famiglia imprenditoriale Al Rajhi.

Meshaal Bin Omairh parlerà anche al vertice Vision Gulf 2023 che si terrà a Parigi il 13 e 14 giugno organizzato da Business France presso il ministero delle Finanze francese con il patrocinio del presidente francese Emmanuel Macron, che è desideroso di vedere aumentare gli investimenti dei Paesi del Golfo in Francia. Non dimentichiamoci che un certo numero di fondi sovrani dei Paesi del Golfo erano presenti a margine del vertice Choose France che si è svolto nel luglio 2022.

