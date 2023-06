SPY TRUMP/ Le domande chiave sulle 37 accuse all’ex Presidente Usa

L’accusa del gran giurì di 49 pagine, presentata una decina di giorni fa in Florida dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, contiene 37 accuse penali contro l’ex Presidente Donald Trump. Le accuse possono essere riassunte in una duplice accusa: si presume che Trump abbia rubato più di 300 documenti classificati dopo aver lasciato la Casa Bianca nel gennaio 2021. Inoltre, con un gruppo di consulenti e collaboratori, avrebbe ostacolato gli sforzi del Governo per recuperare i documenti rubati. Entrambe le accuse sono enunciate in grande dettaglio nelle pagine dell’accusa.

Ciò che rimane senza risposta, tuttavia, è il motivo. Perché Trump avrebbe preso diverse centinaia di documenti classificati dalla Casa Bianca? Ha selezionato documenti specifici? E, se è così, perché proprio questi documenti specifici? Infine, perché l’ex Presidente ha fatto così tanto per ostacolare il Governo per recuperare i documenti? Ci sono state intense speculazioni pubbliche sulle risposte a queste domande. Eppure l’accusa del gran giurì non sembra in grado di stabilire il possibile motivo dietro il presunto crimine. Né ha bisogno di farlo. Stabilire un motivo non è necessario per dimostrare la necessità di un processo o addirittura di una condanna. Data l’alta posta in gioco di questo caso, tuttavia, stabilire un motivo può fornire una chiarezza tanto necessaria nella sfera pubblica.

È importante chiarire con precisione ciò che l’accusa de gran giurì non afferma: le sue pagine non contengono alcun suggerimento che Trump abbia preso possesso dei documenti classificati per condividerli con individui o entità specifici, americani o stranieri. Né l’accusa suggerisce che l’ex Presidente intendesse utilizzare le informazioni classificate in suo possesso per un guadagno finanziario personale, come ad esempio per promuovere le sue iniziative di investimento in patria o all’estero, o per ottenere vantaggi finanziari e conquistare potenziali partner commerciali.

Allora, perché Trump l’ha fatto? Come ha spiegato il New York Times, l’accusa offre alcuni accenni di motivi, se si legge tra le righe. Una possibile spiegazione deriva dal periodo di Trump alla Casa Bianca, durante il quale ha imparato ad associare il suo accesso alle informazioni classificate come un vantaggio fondamentale. Ne consegue che mantenere l’accesso alle informazioni classificate era un modo per mantenere il controllo sull’ufficio della presidenza. Quel forte bisogno si è intensificato ancora di più dopo gennaio 2021, poiché Trump era chiaramente “non pronto a perdere i vantaggi di ricoprire la più alta carica del Paese”. In effetti, l’accusa descrive diversi esempi che rivelano il forte senso di possesso che l’ex Presidente provava riguardo ai documenti classificati che teneva nella sua residenza privata, nonché la sua determinazione a tenerli in prossimità del suo ufficio e dei suoi dormitori.

Un altro motivo plausibile per i presunti crimini di Trump è lo status che l’accesso ai segreti può conferire a un individuo. È possibile che Trump abbia visto i documenti classificati come un’importante eredità dell’apice della sua carriera. Ciò spiegherebbe anche perché avrebbe combattuto con determinazione per mantenere i documenti in suo possesso, anche dopo che gli è stato detto senza mezzi termini dal Governo che non gli appartenevano. Inoltre, come osserva il Times, l’ex Presidente potrebbe vedere la sua raccolta di documenti classificati come un modo per assicurare la sua eredità, ad esempio come un mezzo per confutare i critici delle sue politiche e decisioni mentre era in carica, o anche come un potenziale “ritorno contro i nemici percepiti”.

Ma questi motivi sono probabilmente meno determinanti nella mente di Trump. Un forte e profondamente radicato senso di proprietà delle informazioni governative, indipendentemente dal loro grado di classificazione, è probabilmente il motivo trainante dei presunti crimini. Come ha notato il Washington Post in un articolo nel 2022, i collaboratori dell’ex Presidente hanno detto che sembrava sincero e genuino sulla sua convinzione che i documenti classificati “erano suoi, non del Governo”.

Gli ultimi problemi legali di Trump sono radicati nella sua sincera convinzione che l’accesso alle informazioni classificate sia qualcosa che gli è dovuto, non solo perché è stato Presidente degli Stati Uniti, ma perché, nella sua mente, dovrebbe ancora essere nello Studio Ovale. È improbabile che queste credenze profondamente radicate vengano abbandonate dall’ex Presidente, indipendentemente dal costo. Ancora più importante, queste stesse convinzioni sono appassionatamente condivise da milioni di suoi sostenitori. Se Trump evita il processo o una pena detentiva, la sua base di sostegno considererà un tale risultato come una forma di vittoria contro lo “Stato profondo”. Se Trump dovesse essere incarcerato o chiedere asilo politico all’estero per eludere l’incarcerazione, il panorama politico americano subirà un grave terremoto.

