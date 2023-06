SPY USA/ John Brennan (ex Cia), da Obama ai farmaci, troppo potere porta guai

Più volte su queste pagine abbiamo illustrato gli stretti rapporti fra ex funzionari dei servizi di sicurezza americani e istituzioni private all’interno delle quali entrano come consulenti o come membri effettivi del Cda. La nostra attenzione si rivolge stavolta a una figura molto importante dell’apparato spionistico americano e cioè l’ex direttore della Cia John O. Brennan. Quali sono gli incarichi che svolge all’interno di aziende americane?

Ex capo stazione della Cia in Arabia Saudita, Brennan ha lavorato per l’agenzia per 25 anni e l’ha diretta tra il 2013 e il 2017 durante il secondo mandato del presidente Obama.

Obama lo aveva originariamente nominato per quel posto poco dopo la sua elezione nel 2009, ma Brennan ritirò il suo nome a cause delle pesanti critiche sul suo sostegno alla tortura contro i terroristi quando servì come vicedirettore esecutivo della Cia durante l’amministrazione di George W. Bush. Obama lo ha poi nominato assistente del presidente per la sicurezza interna e l’antiterrorismo, nomina questa che non richiedeva l’approvazione del Senato.

Nel 2005, Brennan si è preso una pausa dal lavoro governativo per tre anni quando ha rassegnato le dimissioni dalla carica di vicedirettore esecutivo dell’agenzia. Durante quel periodo è stato amministratore delegato di The Analysis Corporation (Tac), un appaltatore di difesa e intelligence che ha lavorato con quasi tutte le principali agenzie di sicurezza nazionale del governo degli Stati Uniti.

Brennan ha anche lavorato come consulente senior presso la Kissinger Associates. Nel 2018 è stato nominato membro del comitato consultivo della società di sicurezza informatica SecureAuth, con uffici a Irvine, California e Buenos Aires.

Nell’aprile dello scorso anno la società di consulenza strategica WestExec Advisors lo ha nominato presidente. Il suo ruolo è quello di offrire consulenza al cliente sulla strategia e sul rischio geopolitico. I dirigenti, i membri del consiglio e i consulenti di WestExec includono diverse dozzine di ex funzionari governativi, molti dei quali veterani della sicurezza nazionale.

WestExec è stata fondata nel 2017 da Flournoy e da un gruppo di altri funzionari dell’amministrazione Obama in pensione, tra cui Antony Blinken, attualmente segretario di Stato sotto il presidente Joe Biden. Tra gli ex membri dello staff di WestExec che hanno continuato a lavorare per l’amministrazione Biden ci sono il direttore dell’intelligence nazionale Avril Haines e il vicedirettore della Cia David Cohen. Fra i clienti di WestExec vi sono Blackstone, Facebook, JPMorgan Chase, Microsoft, Palantir e Uber.

Ma vi è un’altra azienda privata nel cui consiglio di amministrazione siede l’ex direttore della Cia e cioè la ImmunityBio che si occupa del settore biotecnologico. Anche se le sue azioni sono crollate nel giugno di quest’anno, a causa del fatto che l’agenzia di controllo del farmaco americano ha rifiutato di approvare il trattamento terapeutico dell’azienda per il cancro alla vescica. L’azienda è molto problematica, come dimostra il fatto che il suo amministratore delegato, e cioè Patrick Soon-Shiong, un famoso chirurgo miliardario che possiede il Los Angeles Times, è stato ripetutamente accusato di false dichiarazioni finanziarie, truffe sui prezzi e frode.

