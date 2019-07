SQUADRA SPECIALE COBRA 11/ Anticipazioni 23 luglio 2019: Dana di nuovo in pericolo

SQUADRA SPECIALE COBRA 11, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, martedì 23 luglio 2019, andranno in onda due nuovi episodi della stagione 22 della serie poliziesca Squadra Speciale Cobra 11, in prima Tv assoluta. Saranno il 15° ed il 16°, dal titolo “Ricatto elettronico” e “La testimone“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Semir (Erdogan Atalay) e Paul (Daniel Roesner) seguono un assassino, ma a causa del maltempo perdono il contatto con la Centrale. I due rimangono coinvolti poi in un incidente in auto a causa della caduta improvvisa di un albero: Semir viene trafitto alla spalla da un ramo. Sono costretti poi ad entrare nel bunker sotterraneo del sospettato, che nega però di avere qualsiasi collegamento con Marc Debosch (Simon Böer). Tempel (Marek Harloff) rivela infatti di aver fatto solo un piccolo affare con il criminale e rifiuta di collaborare. Intanto, Finn (Lion Wasczyk) e Hartmut (Niels Kurvin) decidono di entrare di nascosto in casa di Tempel e trovano il cadavere di una donna nascosto in un freezer. Poco dopo, Debosch fa la stessa scoperta: la vittima è sua sorella. Intanto, Semir e Paul scoprono che Tempel li ha rinchiusi nel bunker, mentre Debosch rapisce Finn e dà fuoco all’auto in cui si trova il Commissario. Paul invece viene pugnalato da Tempel, che rinchiude lui e Semir in una stanza che riempie di azoto. Debosch però riesce ad ucciderlo poco prima di morire, mentre Finn usa l’esplosivo per salvare i colleghi.

Due ladri approfittano di un set di Bollywood per sfuggire a Semir e Paul. Quest’ultimo rimane poi folgorato alla vita di Priya (Stefania Kavas), la star del film, mentre il co-protagonista Abishek (Navid Navid) si offre per aiutarli nelle indagini. Poco dopo, i due scoprono che i ladri sono indiani e che hanno intenzione di uccidere Priya. Raggiunto di nuovo il set, Paul e Semir si fanno sfuggire di nuovo i criminali, che riescono a rapire la star. Priya viene poi consegnata ad uno strano anziano, che chiede al produttore della pellicola un riscato di 500 mila euro per liberarla. La squadra riesce in seguito ad arrestare i due ladri, anche se Abishek rischia di mandare a monte l’operazione. Anche se Semir e Paul trovano Priya alla fine, la ragazza viene uccisa dal rapitore davanti agli occhi del produttore, che ha depistato la Polizia per consegnare i soldi. Seguendo il suo intuito, Paul scopre che l’esplosione che ha ucciso l’attrice è frutto degli effetti speciali. Solo quando Maik Traber (Mathis Landwehr) viene fermato si scopre che in realtà Priya è ancora viva ed ha organizzato tutto per sfuggire all’obbligo di sposare il produttore, che in realtà è anche un esponente della mafia. Khan (Prashant Prabhakar) li raggiunge poco dopo con i suoi uomini e rapisce la ragazza, ma Paul riesce a salvarla prima che Maik travolta l’auto del produttore con un camion.

SQUADRA SPECIALE COBRA 11, ANTICIPAZIONI DEL 23 LUGLIO 2019

EPISODIO 15, “RICATTO ELETTRONICO” – Dana, la figlia di Semir, riceve in regalo un’auto in occasione del suo diciannovesimo compleanno. La ragazza coinvolge poi la madre Andrea per affrontare il test di guida, che finisce con un pesante shock. Uno yakuza giapponese ha infatti violato il sistema informatico del mezzo prendendone il controllo, al solo scopo di rapire la famiglia del poliziotto. Semir dovrà cercare di liberare i suoi cari dai criminali con il solo aiuto del collega Paul. I due riusciranno a trovare una pista quando la loro strada si incrocierà con quella di Kruger, un grande esperto della cultura nipponica.

EPISODIO 16, “LA TESTIMONE” – Nonostante la sua cecità, la giudice Ingrid Seeler diventa testimone di un omicidio e quindi una potenziale minaccia per il killer. Semir e Paul credono di dover sorvegliare la donna con tutte le loro forze, ma si dovranno arrendere all’evidenza che Ingrid non è così indifesa come sembra. Si rivelerà essenziale inoltre per concludere il caso non fidarsi della prima impressione sulla potenziale vittima.



