Squadra Speciale Cobra 11/ Anticipazioni 30 giugno: al via i nuovi episodi

Squadra Speciale Cobra 11 è pronta per il debutto in prima visione su Rai 2: doppio appuntamento per la serie tv tedesca, che andrà in onda nella prima serata di oggi, martedì 30 giugno 2020. Verranno trasmessi gli episodi 5 e 6, dal titolo “Caccia a Semir” e “Allarme Bomba“. Lo show si è fermato l’anno scorso con i primi episodi della stagione 23, dove abbiamo potuto assistere ad alcuni strani eventi che hanno colpito Semir (Erdoğan Atalay) e Paul (Daniel Roesner). Nuovi casi e omicidi da evitare per i due agenti, che si sono dovuti scontrare contro diversi super criminali. I fan che hanno assistito alle repliche della scorsa settimana, sanno bene quali difficoltà abbiano dovuto affrontare i nostri due protagonisti. Ci sarà ancora molto da scoprire: i titoli che abbiamo citato poco prima ci regalano uno scorcio su ciò che succederà. Per una volta Semir si ritroverà infatti a fare i conti con l’altro lato della barricata: come se la caverà a sfuggire alla Polizia e alle accuse che gravano sulla sua testa? Al centro della traccia ci sarà ancora una volta il rapporto fra Semir e Paul, molto più di due semplici partner. I due hanno condiviso tanti eventi drammatici, hanno risolto casi e fallito in altri campi. Anche in questo caso potranno contare l’uno sull’aiuto dell’altro. Novità in arrivo anche per la nostra cara Jenny Dorn, interpretata dall’attrice Katrin Heß. Nel corso delle puntate, scopriremo infatti qualcosa di più sul fratello Patrick, che in qualche modo finirà al centro di una nuova indagine. L’agente tra l’altro diventerà sempre più vicina a Semir e Paul e li aiuterà a risolvere diversi misteri. Come già accaduto in passato, il duo storico a capo dello show diventerà di frequente un terzetto imbattibile. Anche Paul ci regalerà una parentesi familiare, ma dovremo attendere un po’ prima di conoscere Klaus, suo padre. L’uomo è affetto da Alzheimer e a causa di un farmaco privo di approvazione, rischierà di avere un attacco cardiaco. Non è finita qui: Klaus diventerà un testimone da eliminare agli occhi di chi ha prodotto il farmaco. Riuscirà a cavarsela? Nel cast ritroveremo inoltre Kim Kruger, alias l’attrice Katja Woywood, Freund grazie al volto di Niels Kurvin e la Konig, interpretata da Daniela Wutte.

ANTICIPAZIONI DI SQUADRA SPECIALE COBRA 11 DEL 30 GIUGNO 2020

EPISODIO 5, “CACCIA A SEMIR” – Semir è costretto a fuggire dalla Polizia quando un investigatore della dogana, Winter, viene ucciso. A causa della lite avuta con la vittima prima del delitto, Semir diventa il principale sospettato della tragedia. Per riuscire a dimostrare di essere innocente, sarà tra l’altro costretto a fuggire durante il trasporto in prigione. Paul dovrà fare di tutto per riuscire ad aiutare l’amico senza dare nell’occhio ed essere accusato di complicità. Chi è Winter e perchè lo hanno ucciso?

EPISODIO 6, “ALLARME BOMBA” – Semir si sveglia legato ad una sedia, senza sapere dove si trova. La sua macchina è stata fatta saltare in aria e la squadra temerà inizialmente per la sua vita. Soprattutto quando Paul riceverà una videochiamata da uno sconosciuto, che gli regalerà diversi indizi per una caccia al tesoro. In questo caso però il ‘regalo’ riguarda tre diversi pacco-bomba, che verranno consegnati a Colonia. Per ogni pacco, Paul avrà la possibilità di sfruttare solo 30 minuti di tempo: riuscirà a disattivare ogni ordigno? La squadra intanto dovrà scoprire chi sono le vittime designate e trovare un collegamento che svelerà l’identità del colpevole.



