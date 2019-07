SQUADRA SPECIALE COBRA 11/ Anticipazioni 9 luglio: la figlia di Semir nei guai

SQUADRA SPECIALE COBRA 11, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, martedì 9 luglio 2019, verranno trasmessi in prima visione due nuovi episodi di Squadra Speciale Cobra 11. Saranno le puntate 11 e 12 della ventiduesima stagione, dal titolo “Caduta libera” e “Sangue e acqua“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Semir (Erdogan Atalay) e Paul (Daniel Roesner) perdono le tracce di una donna sospettata di omicidio durante un inseguimento spericolato. Analizzando la scena del crimine, Jenny (Katrin Heß) è convinta che il vero assassino abbia voluto far ricadere la colpa su Diana Engels (Jana Klinge). Nel frattempo, Diana ritorna nella sua casa di famiglia e cerca di fuggire all’arrivo della Polizia, ma Semir intuisce la sua presenza e Paul la blocca all’esterno. Durante l’interrogatorio, la donna si dichiara innocente ed accusa invece una clinica, in cui ha fatto ricoverare il marito tempo prima, di nascondere una setta. Prima che Diana dica più del previsto, l’avvocato entra nella stanza ed allontana tutti. Dietro velata minaccia alla figlia Melissa (Katharina Gieron), la donna è alla fine costretta a firmare il mandato ed a rimanere in silenzio se non in presenza del legale. Intanto, la squadra cerca di accedere al computer della vittima per trovare le prove a favore di Diana.

Jenny però è sempre più convinta che il vero assassino abbia inviato un messaggio dal pc della vittima ed abbia aspettato la Engels per scaricare la colpa su di lei. Decide così di entrare nella clinica indicata dalla sospettata con una finta identità. Diana invece viene portata sulla scena del crimine e rivela di aver trovato il testimone che l’ha segnalata alla Polizia già all’interno della villa. In clinica, Jenny continua ad usare la sua copertura per parlare con il professor Schroth (Siemen Rühaak), che però crede solo a metà della sua storia. Quando Semir e Paul sembrano aver incastrato Simon (Marc Schulze), il finto testimone viene raggiunto da un complice che inizia a sparare contro di loro. Più tardi, Diana confessa alla Polizia quali pressioni sta ricevendo dalla clinica. Jenny si trova quindi in pericolo, ma rifiuta di sospendere la missione come ordinato dall’Ispettore. Diana invece affronta il marito Martin (Julian Weigend) dopo aver scoperto che ha dato tutti i loro risparmi al professore. Durante l’interrogatorio, l’uomo decide di parlare e l’avvocato avvisa subito la clinica. Simon riconosce inoltre Jenny e comunica la sua vera identità al professore. Quest’ultimo però viene lanciato dal tetto poco dopo, all’arrivo della squadra. Jenny invece viene rapita da Susanne ( Daniela Wutte ), una paziente che si rivela essere la fondatrice della clinica. In quel momento, Simon impone a Martin di scrivere una lettera di addio per simulare un omicidio-suicidio di tutta la famiglia. Anche se Semir e Paul arrivano poco dopo, la squadra dovrà fare un nuovo inseguimento prima di trovare Jenny ed aiutarla a fuggire da un’auto in corsa.

ANTICIPAZIONI DEL 9 LUGLIO 2019

EPISODIO 11, “CADUTA LIBERA” – “Caduta libera” Semir diventa sempre più preoccupato quando la figlia Dana viene coinvolta in modo indiretto in un caso di omicidio. Una sua amica che frequentava diverso tempo prima è stata assassinata e la ragazza vorrebbe aiutare la Polizia, dimostrando le proprie qualità sul campo. Semir però non accetta che possa finire in pericolo, anche se Dana ha appena concluso con successo il test di ingresso per frequentare l’Accademia. Sempre più ostacolata dal padre, finirà per fare le sue personali ricerche da sola. Le sue azioni però produrranno delle conseguenze rischiose, facendola finire in una intricata ragnatela.

EPISODIO 12, “SANGUE E ACQUA” – Paul e Jenny indagano su una vecchia conoscenza della Polizia, un agente dei corpi speciali che morirà in autostrada a causa di un forte impatto. La squadra inizia a fare delle indagini per capire chi potesse volere la morte di Markus Meyer, interrogando fra gli altri anche i fratelli Kian e Tom. In apparenza la famiglia Meyer sembra unita, soprattutto per via del tragico passato vissuto insieme. In realtà Paul e Jenny scopriranno che i due Meyer nascondono una verità molto diversa, dietro una facciata perbenista.



