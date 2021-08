Squadra Speciale Cobra 11/ Anticipazioni episodi oggi, 10 agosto: Kramer nei guai?

Squadra Speciale Cobra 11, anticipazioni episodi oggi, 10 agosto

Istinto Paterno e Nemico interiore, questo è il titolo degli episodi in onda oggi, 10 agosto, di Squadra Speciale Cobra 11. La serie torna in onda dopo la lunga pausa dovuta alle Olimpiadi e questo significa che la programmazione non sarà più in anteprima assoluta. In Patria gli episodi di questa sera sono andati in onda già il 5 agosto scorso mentre il gran finale ci attende la prossima settimana per la gioia (o la disperazione) dei fan. Cosa succederà e cosa vedremo in questi due nuovi episodi di Squadra Speciale Cobra 11? Nel primo episodio della serata, in onda dalle 21.20 circa, due ragazzi proveranno a portare via dei beni preziosi dalla casa di un sedicente diplomatico. Leo e Dennis entrano nella casa dell’uomo e poi inizia la fuga e la corsa visto che sulle loro tracce c’è già qualcuno. Proprio durante l’inseguimento uno dei due sarà colpito a morte. In realtà scopriremo presto che il presunto diplomatico straniero in realtà è un ladro e a sua volta proprio lui aveva rubato i gioielli adesso finiti nelle mani di Leo. L’uomo cosa farà per riavere la refurtiva?

Squadra Speciale Cobra 11: Kramer nei guai?

Intanto, Kramer segue Leo perché in un primo momento lo scambia per suo figlio e questo non farà altro che peggiorare le cose. Prende il via da qui la serata in compagnia di Squadra Speciale Cobra 11 che continuerà la sua serata con l’episodio dal titolo Nermico interiore in cui Vicky torna in clinica per la sua salute continua a vacillare. E’ proprio durante il suo ricovero che vengono a galla dei misteri a cominciare qualcosa che riguarda una delle infermiere che, a quanto pare, inietta del potassio ai pazienti per poi cercare di salvarli. Riuscirà Vicky a fermarla una volta scoperto il suo “trucchetto”? Sembra che il suo piano non sempre abbia funzionato fino in fondo…

