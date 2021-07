Squadra Speciale Cobra 11/ Anticipazioni episodi oggi, 15 luglio: Semir rivela…

Squadra Speciale Cobra 11, anticipazioni episodi oggi, 15 luglio

Un dolore silenzioso e Fermo o sparo! questi sono i titoli degli episodi di Squadra Speciale Cobra 11 in onda oggi, 15 luglio, su Rai 2. La serie tedesca continua ad andare in onda acciuffando la programmazione originale e questo significa che presto i fan dovranno godersi una meritata pausa. Al momento la programmazione della seconda rete rivela che la serie andrà in onda oggi con un doppio episodio e poi farà lo stesso anche giovedì prossimo, il 22 luglio, per poi andare in pausa fino a dopo Ferragosto. Prima di fasciarci la testa, però, cerchiamo di capire quali saranno i due casi di cui dovrà occuparsi Semir questa sera nei due nuovi episodi di Squadra Speciale Cobra 11. Ad aprire la serata ci penserà una donna che cammina in autostrada di notte sconvolta mentre uno psicoterapeuta viene trovato morto nel suo studio, i due eventi sono legati in qualche modo?

Semir rivela la verità sui fatti di Istanbul

Le indagini di Squadra Speciale Cobra 11 iniziano proprio da qui con alcune conclusioni drammatiche che chiuderanno il primo episodio mettendo insieme la storia di tre sorelle travolte da una violenza che toccherà anche la coscienza di Semir. Sarà a quel punto che lui confesserà a Vicky cosa è successo davvero ad Istanbul, cosa verrà fuori a quel punto? Nel secondo episodio della serata, Semir torna da Copenaghen dalle bambine e da Andrea mentre un uomo, Simon, uccide due persone, ruba la loro macchina e poi rapina una banca. A quel punto sembra essere sparito nel nulla ma Semir si mette sulle sue tracce iniziando da un piccolo centro dopo l’uomo si è nascosto. Toccherà a lui e alla nuova compagna Vicky mettere insieme gli indizi che porteranno poi alla verità.

