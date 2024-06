Squid Game 2 al Lucca Comics 2024/ Il prossimo 31 ottobre l’anteprima della serie record Netflix

Squid Game 2, l’attesissima seconda stagione della serie tv thriller coreana di Netflix, sarà visibile in anteprima al Lucca Comics & Games 2024, quella che è considerata la fiera più importante in Italia per quanto riguarda fumetti, anime, manga, copplay ma anche le serie tv e i videogiochi. Ebbene, il prossimo 31 ottobre, quando si terrà appunto lo show toscano, ci sarà spazio per l’anteprima di Squid Games 2, con la presenza del creatore, scrittore e regista della stessa, Hwang Dong-hyuk, nonché dei due attori Lee Jung-jae e Wi Ha-Jun.

Il trio incontrerà pubblico e giornalisti e probabilmente anticiperà qualche dettaglio e qualche curiosità in merito appunto alla nuova stagione che scatterà alla fine del 2024, quindi circa un mese dopo il Lucca Comics. Netflix aveva rilasciato un teaser l’anno scorso, e in queste ore ha pubblicato nuove foto degli episodi inediti.

SQUID GAME 2 AL LUCCA COMICS 2024: LE FOTO PUBBLICATE

Negli scatti di Squid Game 2 troviamo Gi-hun, interpretato proprio da Lee Jung-jae (vincitore di un Emmy come attore protagonista di una serie drammatica), che sembra dover prendere una decisione critica. Nel dettaglio Gi-hun sembrava intenzionato a trasferirsi negli Stati Uniti ma sarà costretto ad abbandonare i propri piani dopo aver ricevuto una telefonata misteriosa ed essere così costretto ad intraprendere una nuova missione.

Ci saranno poi altri personaggi che abbiamo imparato ad apprezzare nella seconda stagione, leggasi Front Man, interpretato da Lee Byung-hun, ma anche il Reclutarore, leggasi Gong Yoo. Spazio anche ad attori mai visti, le nuove aggiunte del cast, ovvero Yim Si-wan, Kang Ha-neul e Park Gyu-young, nomi che probabilmente vi diranno poco anche perchè stiamo parlando di attori coreani non così famosissimi. La cosa importante è che il progetto sarà ancora diretto (e di fatto gestito), da quel genio di Hwang Dong-hyuk, anch’egli vincitore ai 74esimi Emmy per il ruolo di Miglior Regia in una Serie Drammatica, cosa mai successa prima ad un asiatico.

SQUID GAME 2 AL LUCCA COMICS 2024: HYPE ALLE STELLE

L’hype è quindi altissimo e siamo certi che la presenza dei tre “esponenti” di Squid Game 2 non farà altro che aumentare ulteriormente le presenze al Lucca Comics 2024, evento che ogni anno registra sempre il tutto esaurito. La cosa certa è che le aspettative nei confronti di Squid Game 2 sono alle stelle, anche perchè la serie si è portata a casa ben 6 Emmy, oltre a vari premi come il Gotham Award e l’AFI Honor nel 2021.

Squid Game tornerà quindi dopo tre anni dopo aver sconvolto l’opinione pubblica con una serie che di fatto è stata vista in tutto il mondo, dando vita anche a numerosi video virali sui social in cui era presente l’iconica canzoncina, ma anche travestimenti o scene riprese dalla serie tv. In totale ha accumulato 1,65 miliardi di ore di visualizzazione, visto da più di 142 milioni di famiglie nei soli primi 28 giorni.

