Oh Young-soo accusato molestie sessuali/ L’attore di Squid Game sarà processato

Oh Young-soo accusato di molestie sessuali

Oh Young-soo, attore di Squid Game, interpretazione che gli è valsa un Golden Globe come miglior non protagonista, sarà processato per molestie sessuali. Una donna lo ha accusato di averla toccata in “maniera non appropriata” nel 2017. Dell’accusa si sta occupando il tribunale sudcoreano distrettuale della città di Seongnam. I pubblici ministeri hanno messo nel mirino l’attore 78enne: il processo inizierà a febbraio.

Kim Myeong-un, funzionario dell’ufficio del procuratore distrettuale di Seongnam, ha spiegato di non poter fornire dettagli specifici sul caso di Young-soo. Il caso è stato riportato per la prima volta dai media locali qualche mese fa. La donna, il cui nome non è stato reso pubblico, aveva originariamente presentato una denuncia contro Young-soo nel dicembre 2021. L’uomo era stato accusato di “un contatto fisico indesiderato durante un incontro nel 2017”. Intervistato dall’emittente Jtbc, Young-soo ha negato di aver commesso il reato spiegando che aveva tenuto le mani della donna “per indicarle la strada” mentre camminavano intorno a un lago, come spiega Repubblica.

Chi è Oh Young-soo

Oh Young-soo è stato il primo attore sudcoreano a vincere un Golden Globe, lo scorso gennaio, dopo essere stato nominato come miglior attore non protagonista per il suo ruolo in Squid Game. Nella serie tv interpreta Oh Il-nam, misterioso concorrente che si unisce ai giochi dopo che gli è stato diagnosticato un cancro terminale al cervello. L’attore ha ricevuto anche una nomination agli Emmy.

In questo momento non sono ancora stati rivelati i dettagli delle accuse mosse all’attore. Come raccontato infatti dai media sudcoreani, si sa solamente che Oh avrebbe toccato in maniera inappropriata il corpo della donna. Il processo inizierà il 3 febbraio: se l’attore dovesse essere condannato, rischierebbe fino a 10 anni di carcere o una multa fino a 12.000 dollari.

