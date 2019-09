SS. Michele Gabriele e Raffaele Arcangeli/ Il 29 settembre si celebrano i tre Santi

SS. Michele Gabriele e Raffaele Arcangeli si celebrano oggi, 29 settembre 2019. Gli Arcangeli, come narra Dionigi l’Aeropagita, fanno parte di altissime gerarchie di angeli e, in quanto tali, hanno specifici compiti. Servono Dio, ne contemplano il volto e ne cantano le lodi contro Satana e aiutano l’uomo portando i messaggi di pace. Ogni 29 settembre vengono celebrati i Santi Gabriele, Michele e Raffaele, cioè 3 dei sette arcangeli del Signore.

San Michele è l’angelo protettore, l’avversario di Satana e viene sempre raffigurato in un atto particolare, quello di trafiggere il demonio. Nella vita di tutti i giorni San Michele è quell’angelo che ci è vicino nelle singole battaglie quotidiana. Con la sua grande tenacia viene considerato il protettore dal maligno.

La figura dell’Arcangelo Gabriele è importantissima nel cristianesimo perché fu lui a comunicare a Maria che avrebbe partorito il figlio di Dio. Il Santo viene considerato il patrono di portoghesi e persone che soffrono oggi di problemi di vista e i malati. Egli era apparso anche al sacerdote Zaccaria per annunciare la nascita del figlio Giovanni Battista. Con l’annunciazione della nascita del Signore a Maria Gabriele è conosciuto come il protettore dei bambini.

San Raffaele è uno dei 7 arcangeli collocati innanzi al trono di Dio. Egli si trovò ad accompagnare Tobia durante tutte le peripezie del viaggio e guarì suo padre che era cieco. Raffaele nella Bibbia viene ricordato come il soccorritore. Nella Bibbia Raffaele viene descritto come un bellissimo giovane vestito con le vesti molto succinte perché era un viaggiatore e le sue gambe dovevano esser libere. Per questo ancora oggi viene invocato come protettore di coloro che si trovano a fare lunghi viaggi.

SS. Michele, Gabriele e Raffaele Arcangeli, feste e le sagre

Andiamo a vedere i luoghi di culto SS. Michele, Gabriele e Raffaele. A Monte Sant’Angelo ogni 29 settembre si dedicano festeggiamenti di ogni tipo. La mattina si tiene la messa solenne nel santuario, mentre la sera il paesino si anima con sagre e bancarelle di gastronomia ed artigianato locale. A Bagnacavallo di Ravenna ogni anno il 29 settembre viene festeggiato con una festa civile e religiosa San Gabriele. La festa dura quattro giorno, ma il culmine è la processione.

Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia in Puglia, è una cittadine dedicato al patrono Santo Michele Arcangelo. Il comune ha circa 12000 abitanti e risulta un punto di riferimento per i fedeli per il Santuario di Michele Arcangelo. Moltissimi sono gli edifici religiosi che si possono visitare, tra cui il Battistero di San Giovanni in Tumba e la Chiesa di Santa Maria Maggiore. San Gabriele è patrono di tante città, in particolare è il patrono di Bagnacavallo di Ravenna. Si tratta di un comune di 16000 abitanti con molti luoghi di grande interesse storico e artistico. In particolare si trova la Piazza Nuova, una piazza di origine Settecentesca con una forma ellittica, e un Castellaccio, un palazzo che venne costruito anticamente dalla famiglia dei Malvicini. Al centro della cittadina si trova invece la Piazza della Libertà. San Raffaele invece viene festeggiato nella cittadina di Arvalia, un municipio di Roma.

Gli altri Santi di oggi

Il giorno 29 settembre sono celebrati anche San Grimoaldo di Pontecorvo, San Renato Goupil, Beato Dario Hernandez Morato, Beato Paolo Bori Puig e infine il Beato Vincenzo Sales Genovés.



