Star in The Star: Adriano Pappalardo concorrente?/ Scoop di Davide Maggio

Giovedì 16 settembre, in prima serata, Ilary Blasi condurrà la prima puntata di Star in the star, il nuovo programma di canale 5 in cui dieci personaggi famosi dovranno imitare artisti italiani e internazionali senza far scoprire la propria identità che sarà svelata solo dopo aver tolto la maschera. Il nome dei concorrenti è così top secret. Gli ingredienti fondamentali del programma, infatti, sono il mistero, la sorpresa e la riservatezza.

Per scoprire chi si nasconde dietro la maschera, i telespettatori dovranno affidarsi alle proprie abilità investigative o aspettare che la maschera casa. Tuttavia, a svelare il nome di quello che dovrebbe essere uno dei concorrenti del nuovo programma di Ilary Blasi è Davide Maggio.

Adriano Pappalardo tra i concorrenti di Star in the star?

Secondo un’indiscrezione esclusiva di Davide Maggio, tra i concorrenti di Star in the star che dovrebbero restare segreti ci sarà Adriano Pappalardo che, con la sua voce, si calerà nei panni dei colleghi italiani e stranieri, provando a non farsi riconoscere.

Per scoprire gli altri concorrenti sarà necessario aspettare la messa in onda delle varie puntate. Star in the star, condotto da Ilary Blasi che torna in tv dopo essere stata la padrona di casa dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, avrà una giuria composta da Claudio Amendola, Andrea Pucci e Marcella Bella. Mediaset, dunque, punta tutto su Star in the star per vincere la sfida degli ascolti del giovedì sera, giorno che la Rai, solitamente, dedica alla grande fiction. Ilary Blasi riuscirà a battere la concorrenza?

