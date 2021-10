STAR IN THE STAR, SEMIFINALE/ Eliminati, diretta e finalisti: Pino Daniele fuori?

Star in the Star, diretta e anticipazioni semifinale 7 ottobre

Penultimo appuntamento con Star in the Star, lo show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. C’è grande curiosità intorno ad alcuni dei concorrenti rimasti attualmente in gara. Alcuni artisti sembra siano ormai chiari: dietro la maschera di Claudio Baglioni per tantissimi c’è Luca Laurenti; dietro quella di Michale Jackson c’è invece, per tantissimi, Alexia. Ma chi c’è dietro la maschera di Loredana Berté, o ancora di Mina? Quest’ultima potrebbe essere Chiara Galiazzo per qualcuno, per altri la Berté potrebbe essere Fiordaliso ma si tratta solo di ipotesi diffuse. Chi c’è invece dietro la maschera di Pino Daniele? La voce sembra essere quella del cantante napoletano Sal Da Vinci. Questa sera ne scopriremo due di questi. (Aggiornamento di Anna Montesano)

FINO ALL'ULTIMO BATTITO/ Anticipazioni 7 ottobre 2021: Anna chiude con Mino?

Penultima puntata su Canale 5

Oggi, giovedì 7 ottobre in prima serata su Canale 5, torna l’appuntamento con Star in the star, il celebrity show, prodotto in collaborazione con Banijay Italia, condotto da Ilary Blasi. Siamo giunti alla semifinale che sceglierà dunque, alla fine delle consuete manche, i concorrenti che finiranno dritti in finale e si giocheranno il tutto per tutto nella prossima puntata. A commentare le loro performance, ideate e curate dal direttore artistico Luca Tommassini, una giuria d’eccezione composta da Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci.

Sorelle Selassiè del GF VIP non sono principesse: smentite ancora!/ "Oggi" presenta nuove prove

A loro il compito di decidere quali saranno i concorrenti ad accedere all’ultima puntata, prevista per il 14 ottobre su Canale 5. Non saranno però da soli: il pubblico in studio, diviso in fanclub dei vari cantanti in gara, farà la sua votazione in base alle varie performance.

Star in the Star, i concorrenti ancora in gara

Quali saranno i finalisti di Star in the Star? Ricordiamo che, dopo l’eliminazione nella scorsa puntata di Adriano Pappalardo e Daniela Martani, che hanno indossato rispettivamente i panni di Zucchero e Madonna, sono 6 concorrenti i concorrenti rimasti in gara. Gli artisti ancora in gara interpretano: Claudio Baglioni, Lady Gaga, Loredana Bertè, Micheal Jackson, Mina e Pino Daniele.

X FACTOR 2021, BOOTCAMP/ Diretta, Emma: "Stasera gioco con le sedie"

Non mancano i sospetti sulle identità di questi artisti, in particolare molti scommettono sulla presenza di Luca Laurenti dietro la maschera di Baglioni, o ancora di Alexia dietro la maschera di Jackson. Ricordiamo che i 3 giudici valuteranno le performance per decidere quale concorrente salvare e quale eliminare al termine della puntata.

Le sfide della semifinale

Anche la semifinale di Star in the Star si dividerà in due manche, alla fine delle quali ci saranno due migliori e due peggiori. I due in cima alla classifica si sfideranno per il migliore e vincitore della puntata, che abdrà poi un bonus nel corso della prossima puntata. Tra i peggiori andrà invece in scena la sfida per l’eliminazione. Due leggende dovranno abbandonare il gioco e svelare al pubblico la propria identità. Saranno ancora una volta Baglioni e la Berté i migliori della puntata?

© RIPRODUZIONE RISERVATA