Star Wars il risveglio della forza: Harrison Ford e frattura alla gamba/ Disney rimborsa per 1.8 milioni

Il tribunale di Londra ha stabilito il risarcimento per Harrison Ford che si fratturò una gamba nel 2014 sul set di Star Wars: il risveglio della forza. L’attore americano aveva rischiato addirittura la vita, cavandosela alla fine con una semplice frattura. La compagnia di produzione Foodles Production, di proprietà della Walt Disney, sarà costretta a pagare una multa salatissima di 1.8 milioni di euro. La decisione è arrivata in merito al fatto che questa non avrebbe garantito gli standard di sicurezza nei Pinewood Studios nel Buckinghamshire. Il famoso attore interpretava ancora una volta Han Solo quando fu colpito da una porta metallica dell’astronave Millenium Falcon. All’epoca l’episodio fece molto clamore con Harrison Ford che fu costretto al ricovero in ospedale. Al momento l’attore non si è pronunciato di fronte alla notizia della decisione del tribunale in suo favore.

Harrison Ford risarcito per frattura alla gamba in Star Wars, quanti incidenti nel cinema

La frattura alla gamba di Harrison Ford, per la quale sarà lautamente risarcito, non è di certo il primo incidente legato al mondo del cinema. Sicuramente tutti ricorderanno la tragica morte di Brandon Lee sul set de Il Corvo, quando fu colpito accidentalmente da una pistola realmente carica. Nella saga di Harry Potter rimase paralizzata la controfigura di Daniel Radclife, Davide Holmes. Nell’episodio I doni della morte parte 1 quando in una sequenza aerea l’artista andò a sbattere contro un muro e si provocò la frattura della spina dorsale che gli costo la paralisi dal collo in giù. Nel 2013 durante le riprese di Now You See Me – I maghi del crimine Isla Fisher stava girando una sequenza che prevedeva la sua immersione in una vasca incatenata. Non riuscì a liberarsi tanto da iniziare a battere i pugni sulla vasca. La troupe non capì subito la gravità della cosa, pensando che fosse agitata per interpretare meglio la scena e la donna rimase in acqua per tre minuti.



