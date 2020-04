Stasera a San Pietro, Alberto Angela/ Rai 1, viaggio tra le meraviglie del Vaticano

Alberto Angela torna con Stasera a San Pietro su Rai 1, mostrandoci un viaggio tra le meraviglie del Vaticano. In questo momento di emergenza legato al Coronavirus la tv di Stato decide ancora una volta di farci vedere la bellezza del nostro paese con attenzione a posti straordinari come appunto San Pietro in questo caso. Proprio Alberto Angela di recente ha parlato dello sforzo appunto degli italiani in questo momento. Il documentario fa parte della serie di documentari andati in onda per la prima volta nel maggio del 2015 dal titolo “Stanotte a…”. Paradosso del periodo è quello di vedere questi luoghi desolati di notte, scelta dovuta alla grande affluenza che c’è solitamente di giorno e che in questi momenti si è fermata per la quarantena dichiarata dallo Stato italiano. Tra gli editori al fianco del figlio di Piero Angela troviamo anche Etra Palazzi, Aldo Piro e Giampaolo Tessarolo. La regia invece è affidata a Gabriele Cipollitti mentre le musiche sono di Giuseppe Zambon. La settimana scorsa era andato in onda Stanotte a Firenze.

Stasera a San Pietro, Alberto Angela: Giancarlo Giannini è Gian Lorenzo Bernini

Nel cast di Stasera a San Pietro al fianco di Alberto Angela ci sarà il prestigioso attore Giancarlo Giannini. Questi interpreterà Gian Lorenzo Bernini cioè il famoso scultore vissuto nel seicento in Italia e autore della famosa e straordinaria Piazza San Pietro e del suo colonnato. Quest’ultimo ha regalato una svolta incredibile nello studio della prospettiva per la storia dell’arte del mondo intero. Al fianco di Giannini nel cast della puntata troviamo anche Ninni Bruschetta, Carlo Verdone, Christo Yavachev, Giovanni Soldini, Ambrogio Piazzoni e Luca Becchetti. L’appuntamento è per le ore 21.25 su Rai 1 con un target molto ampio interessato dagli adulti per il lato artistico della trasmissione ai più giovani per il grande carisma che porta Alberto Angela sullo schermo.



