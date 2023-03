Stasera in tv 13 marzo/ Programmi Rai: Il commissario Ricciardi 2 su Rai 1

Le reti Rai prevedono un’interessante programmazione per stasera lunedì 13 marzo. Su Rai 1 stasera in tv la seconda puntata della serie tv Il commissario Ricciardi, serie tratta dai fortunati romanzi di Maurizio De Giovanni, editi da Giulio Einaudi Editore. Protagonista della serie, ambientata nella Napoli degli anni Trenta, è Luigi Alfredo Ricciardi, commissario della polizia, interpretato da Lino Guanciale. La seconda stagione del commissario Ricciardi, composta da quattro puntate della durata di 100 minuti ciascuna, va in onda ogni lunedì in prima serata dal 6 al 27 marzo.

Stasera in tv su Rai 5 va invece in onda il film drammatico italiano Cronaca di una passione. Si tratta di una pellicola del 2016 diretta da Fabrizio Cattani e interpretata dagli attori Vittorio Viviani e Valeria Ciangottini. Cronaca di una passione ha ricevuto nel 2017 i premi come Miglior Film, Miglior Regista e Migliore Attrice Protagonista (a Valeria Ciangottini) all’Urban International Festival di Teheran. L’attrice protagonista Valeria Ciangottini è stata inoltre candidata ai Golden Globes del 2017, sempre per il premio Miglior Attrice.

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI RAI?

Rai 1

21,30 – Il commissario Ricciardi 2 – Serie tv – Ricciardi deve risolvere il caso dell’omicidio dell’avvocato Piro, il cui presunto assassino è il marito della contessa Bianca Palmieri, la quale chiede aiuto al commissario per scagionare il coniuge. Ricciardi entra via via sempre più in confidenza con la contessa.

Rai 2

21,20 – Stasera tutto è possibile – Show – Torna stasera in tv il comedy show di Stefano De Martino, dove all’ordine del giorno ci sono divertimento e allegria. Tema di questa puntata, che vedrà come ospiti Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Vincenzo De Lucia, Francesco Procopio, Peppe Iodice, Valeria Graci, Angelo Pisani, Anna Tatangelo e Martin Castrogiovanni, è “Step si gira”. Tra i giochi previsti per questa serata: Stammi dietro dance, Serenata Step, Do Re Mi Fa Male, Rumori di Mimo, Rubagallina, Ma che bontà e La coppia che scoppia. C’è un solo imperativo: divertirsi.

Rai 3

21,20 – PresaDiretta – Programma TV – Stasera in tv torna il viaggio-inchiesta condotto da Riccardo Iacona. Tema della puntata di stasera è uno dei problemi più gravi del nostro secolo, il cosiddetto “inquinamento silenzioso”: lo smaltimento della plastica. Iacona ci porterà in Turchia, dove scopriremo che fine fanno i rifiuti che dovrebbero essere riciclati.

Rai 4

21,20 A Day To Die – Film d’azione, heist-movie – Protagonista del film è l’agente di polizia Connolly che, dopo aver ucciso un membro del cartello, si vede costretto a pagarne le conseguenze: dovrà pagare ai criminali 2 milioni di dollari in 12 ore, oppure sua moglie verrà assassinata. L’unica opzione dell’uomo è portare avanti una serie di rapine.

Rai 5

21,15 – Cronaca di una passione – Film drammatico – Protagonisti del film sono Luigi e Anna, due coniugi sessantenni che gestiscono una trattoria nella loro cittadina di provincia. La loro attività economica, però, risente della grave crisi economica che ha colpito tutto il Paese: i due cominciano così ad accumulare debiti, fino ad arrivare al pignoramento della casa e alla sua successiva messa all’asta. I due anziani coniugi saranno quindi forzati a trasferirsi in una casa famiglia e a vivere in condizioni di degrado, perdendo la loro intimità e anche la loro dignità.

22,35 – Sciarada – Il circolo delle parole – Rubrica – Al centro di questa puntata la vita e le opere di un grande personaggio dell’Italia Novecentesca: il “Vate” Gabriele D’Annunzio.

Rai Movie

21,10 – Il mio corpo vi seppellirà – Film drammatico – La pellicola, ambientata in Sicilia nel Risorgimento, vede protagonista una banda di brigantesse, le Drude, che accolgono Errè, una ragazza in cerca di vendetta.

23,15 – Le pistolere – Film western, commedia – Il film stasera in tv racconta la storia dell’orfana Maria e dei suoi cinque fratelli, che si vedono costretti a contendersi il loro ranch con una banda di pistolere capeggiata da Louise. Un giorno, però, il vero proprietario del ranch fa ritorno.











