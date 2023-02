Stasera in tv 15 febbraio 2023/ Programmi Mediaset: “Buongiorno, mamma!” su Canale 5

Vasta scelta di programmi, film e serie tv sulle reti Mediaset, stasera in tv (mercoledì 15 febbraio 2023). Su Rete 4 va in onda il programma d’attualità Controcorrente condotto da Veronica Gentili, mentre su Canale 5 torna con la seconda stagione della miniserie Buongiorno, mamma! con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta nei panni dei coniugi Borghi. Serata dedicata ai film su Italia 1 con La fredda luce del giorno con Bruce Willis e Henry Cavill in prima serata, seguito in seconda serata dal secondo capitolo della serie horror A Quiet Place.

Su La5, la commedia romantica del 2006 L’amore non va in vacanza, con un cast stellare che comprende Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black. Su Italia 2 va in onda lo show Le Iene, condotto da Belen Rodriguez, con servizi e interviste seguiti dagli inviati in completo e cravatta. Su Mediaset Premium è poi possibile seguire 24 ore su 24 ciò che accade al Grande Fratello Vip, il reality più famoso, giunto ormai alla settima edizione dedicata ai famosi. Sul canale Top Crime troviamo infine un susseguirsi di serie imperdibili per gli amanti del genere poliziesco: alle 19.20 Rizzoli & Isles II, alle 21.10 FBI: Most Wanted III e in seconda serata, alle 23, la settima stagione della serie mystery C.S.I. Miami.

STASERA IN TV, I PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI 15 FEBBRAIO 2023

Rete 4

Stasera Italia – Talk Show – 20:30. Confronto giornalistico con ospiti in studio e in collegamento per trattare temi di politica, casi di cronaca, attualità e provocazioni sociali della settimana.

Controcorrente – Attualità – 21:20. Programma di approfondimento giornalistico targato Videonews condotto da Veronica Gentili.

Canale 5

Striscia la notizia, la voce dell’intransigenza – Satira – 20:40. Servizi, inchieste, rubriche bizzarre e segnalazioni divertenti, grazie anche all’essenziale contributo dei telespettatori.

Buongiorno, mamma! Seconda stagione – Miniserie – 21:21. Grande ritorno di Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta nei panni di Guido e Anna Borghi con la loro colorata famiglia e con nuovi intriganti misteri per emozionarci ancora.

Tg5 Notte – Attualità – 23:30. Le notizie più importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di Canale 5.

Italia 1

C.S.I. Scena del Crimine – Serie Mystery – 19:30. Gli agenti della squadra scientifica della polizia di Las Vegas utilizzano le proprie abilità per risolvere i casi più difficili e intricati grazie a tecnologia ed intuizioni.

N.C.I.S. Unità anticrimine – Serie televisiva poliziesca – 20:30. Le vicende della squadra di agenti speciali del Naval Criminal Investigative Service, un dipartimento della Marina degli Stati Uniti che si occupa di ogni caso criminale ed investigativo che coinvolga membri del corpo militare stesso.

La fredda luce del giorno – Film d’azione – 21:20. Will (Henry Cavill) giunge in Spagna per trascorrere una settimana di vacanza in barca con i genitori e il fratello. I rapporti tra Will e suo padre Martin (Bruce Willis) sono piuttosto tesi tanto che provocano un piccolo incidente.

A Quiet place II – Film horror – 23:20. La famiglia Abbott affronta i terrori del mondo esterno. Costretti ad avventurarsi nell’ignoto, i membri della famiglia si rendono conto che le creature da cui scappano non sono le uniche minacce che devono affrontare.

Italia 2

Mom – Sitcom – 19:25. Christy è una donna sola molto indaffarata con i propri due figli, Violet e Roscoe. Quando sua madre ritorna nella sua vita con un carico di negatività, la giovane deve affrondare la più grande sfida.

Le Iene 2023 – Show – 21:15. Servizi di cronaca e attualità, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma. Conduce Belen Rodriguez.

La5

L’amore non va in vacanza – Commedia Romantica – 21:10. Una ragazza americana e una ragazza inglese si scambiano la casa per le vacanze in cerca di pace e solitudine per riprendersi dalle ultime delusioni sentimentali. L’amore non va in vacanza e busserà alle loro porte anche lontano da casa.

Uomini e Donne – Talk Show – 23:40. La nuova edizione del programma di Maria De Filippi: l’appuntamento quotidiano con il talk show dei sentimenti.

Iris

Kojak III – Serie televisiva – 19:15. Kojak è un detective di New York. Cinico ma positivo, non ha paura di aggirare le regole per catturare i criminali.

Walker Texas Ranger – Serie televisiva – 20:05. Cordell Walker, un texas ranger, è una delle principali preoccupazioni per i criminali, e se non lo è, lo dovrebbe essere. Con l’aiuto del ranger Trivett e delle arti marziali, alla fine vince lui.

Nella Valle di Elah – Film – 21:00. Reduce della guerra del Vietnam decide di andare a recuperare il figlio disperso in servizio in una base in Nuovo Messico dopo il rientro dall’Iraq. Dovrà vedersela contro il cameratismo e l’omertà delle strutture militari.

Sabrina – Film – 23:40. Sabrina, figlia dello chauffeur della ricchissima famiglia Larrabee, cresce infelicemente innamorata di David, che neanche si accorge di lei. Spedita a Parigi per guarire dal mal d’amore, torna trasformata in donna di classe. David si innamora di lei e decide di mandare all’aria il suo precedente, convenientissimo fidanzamento.

Mediaset Extra

Grande Fratello Vip 7, Diretta – Reality – 18:46. Alfonso Signorini conduce la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Con lui in studio le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Top Crime

Rizzoli & Isles II – Serie televisiva – 19:20. Jane è l’unico poliziotto donna nella divisione omicidi di Boston. Assieme a Maura, amica dal temperamento glaciale, indaga sui crimini più complessi che il dipartimento debba risolvere.

FBI: Most Wanted III – Crime – 21:10. Nella terza stagione Julian McMahon veste nuovamente i panni dell’agente Jess LaCroix e Alexa Davalos si unisce regolarmente alla squadra nel ruolo dell’agente speciale Kristin Gaines. I criminali più ricercati degli Stati Uniti non avranno scampo.

C.S.I. Miami VII – Serie Mystery – 23:00. La polizia scientifica di Miami indaga sui crimini più intricati e complessi, ricorrendo all’intuito degli investigatori e alle tecnologie più avanzate per risolvere casi di difficile soluzione.

Boing

Gli Acchiappamostri S2 – Animazione – 19:50. Due aspiranti eroi guerrieri e una vivace ragazza fantasma perfezionano le abilità necessarie per prendere il posto di un vecchio uccisore di mostri, completando le sue strane e soprannaturali faccende.

Jurassic World: Nuove avventure – Avventura – 20:20. Un gruppo di ragazzi trascorre una vacanza in un campo avventura. Gli avventurosi adolescenti devono unire le forze per riuscire a sopravvivere quando i dinosauri creano il caos nel parco.

Captain Tsubasa – Animazione – 21:20. Tsubasa Ozora è un ragazzino giapponese il cui obiettivo è vincere il Campionato mondiale di calcio.

Adventure Time – Animazione – 22:20. Le vicende surreali di due amici per la pelle: Finn, un dodicenne, e Jake, un cane magico. I due affrontano insieme ogni situazione. Questa loro complicità permette ai due amici di usare tra loro un linguaggio ai limiti del non-senso, spesso intriso di citazioni della cultura pop moderna.

Cartoonito

Tom & Jerry a New York – Animazione – 19:30. Tom e Jerry si sistemano nelle loro nuove stanze al Royal Gate Hotel e scatenano il caos nella Grande Mela. I due portano confusione nei quartieri alti, in centro e ovunque li portino i loro inseguimenti.

La casa delle Bambole di Gabby – Animazione – 19:55. Gabby e la sua schiera di amici felini si fanno strada nella loro spettacolare casa delle bambole, che nasconde un mondo di incredibili sorprese.

Hey Duggee – Animazione – 20:50. Duggee si diverte collezionando foglie, ma alla sua ricca collezione ne manca solo una, la più bella ed importante, la foglia arcobaleno.

Baby Shark’s Big Show – Animazione – 21:20. Baby Shark e il suo migliore amico William si imbarcano in una serie di avventure divertenti nella vivace comunità di Carnivore Cove.

Trenino Thomas – Animazione – 21:50. Thomas un divertente trenino che vive sull’isola di Sodor e insegna le buone maniere ai suoi amici e ai bambini.

Blue’ Clues – Animazione – 22:50. Un cucciolo animato di nome Blue aiuta il suo amico umano, lasciando indizi per risolvere indovinelli giornalieri e ascoltando il pubblico, costituito da bambini in età prescolare.











