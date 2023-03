Stasera in tv 9 marzo 2023/ Programmi Rai: Apes Revolution su Rai Movie

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI RAI?

Stasera in tv ricca programmazione televisiva prevista dalle reti Rai per stasera giovedì 9 marzo 2023. Stasera in tv in prima serata su Rai Movie andrà in onda Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie (Dawn of the Planet of the Apes). Si tratta di una pellicola del 2014 di genere azione/fantascientifico diretta dal regista Matt Reeve e interpretata da attori quali Gary Oldman, Andy Serkis, Jason Clarke e Keri Russell. Si tratta dell’ottavo film della serie Il pianeta delle scimmie, tratta dall’omonimo romanzo del 1963 di Pierre Boulle. Il film ha ricevuto recensioni positive ed è stato nominato per parecchi riconoscimenti interazionali, tra cui l’oscar per i migliori effetti speciali (frutto del lavoro congiunto di Joe Letteri, Dan Lemmon, Daniel Barrett ed Erik Winquist), oltre che il premio BAFTA e i Saturn Awards.

Sempre stasera in tv, questa volta su Rai 2, andrà in onda anche il film d’azione/thriller L’uomo sul treno (The commuter), film del 2018 diretto da Jaume Collet-Serra. Il film, della durata di 105 minuti, è stato prodotto in Francia, Stati Uniti e Regno Unito, e distribuito in Italia dalla Eagle Pictures. La pellicola vede nei panni del protagonista l’attore Liam Neeson, affiancato dai colleghi Vera Farmiga, Patrick Wilson, Sam Neill, Elizabeth McGovern e Jonathan Banks.

STASERA IN TV, I PROGRAMMI RAI DI STASERA 9 MARZO 2023

Rai 1

21,30 – Che Dio ci aiuti 7 – Fiction – Stasera in tv due puntate della serie. Nella prima, Suor Teresa è combattuta perché non vuole abbandonare Elia ai servizi sociali. Cate e Ludovica attraversano un momento difficile: la prima è preoccupata per l’audizione al conservatorio, mentre la seconda non riesce a trovare la persona in grado di scagionare sua madre. Sara, intanto, cerca di aiutare Cate, ma così facendo mette Emiliano nei guai. Suor Costanza torna in convento a far visita ad Azzurra e incontra Umberto, un suo amico d’infanzia.

22,35 – Che Dio ci aiuti 7 – Fiction – Nella seconda puntata delle serie televisiva, Elia abbandona finalmente il convento e incontra la sua nuova famiglia. Suor Teresa, intanto, coinvolge Emiliano, Sara, Corinna e Marco nella sua recita dell’infanzia di Gesù, scatenando così competizione tra le due coppie. Cate riesce finalmente ad ottenere un’opportunità per entrare in conservatorio, mentre Ludovica apprende una verità sconcertante riguardo a sua madre. Azzurra ha una rivelazione scioccante su Sara, e si vede costretta a chiedersi quale sia la scelta giusta da fare.

23,40 – Porta a Porta – Programma TV – Bruno Vespa conduce il programma di informazione e approfondimento dedicato a temi di attualità politica, di cronaca e di costume.

Rai 2

21,20 – L’uomo sul treno – The Commuter – Film d’azione, thriller – Michael McCauley è un sessantenne uomo d’affari che sta attraverso un periodo economicamente difficile. Ogni giorno, l’uomo prende il treno per andare al lavoro e tornare a casa, ma un giorno accade l’imprevedibile: una donna, Joann, lo sfida ad un gioco apparentemente insignificante in cambio di una cospicua somma di denaro. Michael è intrigato dal “gioco”, e accetta la sfida, rendendosi conto però troppo tardi di essersi fatto coinvolgere in una pericolosa cospirazione criminale. La sua vita è in pericolo, così come quella di tutti gli altri passeggeri.

23,10 – Stasera c’è Cattelan su Rai 2 – Varietà – Alessandro Cattelan conduce la seconda edizione del suo show. Ospiti speciali di stasera saranno Pierfrancesco Favino (proprio oggi esce il suo ultimo film L’ultima notte di Amore) e il campione olimpico Filippo Tortu, velocista della nazionale italiana.

Rai 3

21,20 – Splendida Cornice – Talk show – Geppi Cucciari conduce il suo people show attento all’attualità: al centro del talk show libri, film, social, tv e arte.

Rai 4

21,20 – Hawaii Five-0 – Prova d’innocenza – Serie TV – Si apre con questo episodio la seconda stagione della serie tv. Danny fa visita a McGarrett in prigione; non appena se ne va, McGarret viene ferito da Victor Hesse e viene portato al pronto soccorso. L’uomo riesce però a scappare durante il tragitto e raggiunge Max, riunendosi così alla squadra.

22,05 – Hawaii Five-0 – Madri – Serie Tv – Lori Weston diventa nuovo agente della squadra. L’agente è una profiler, ed è stata incaricata di vigilare su McGarrett e i suoi. Al centro del nuovo caso c’è una ragazzina di 15 anni, Jess, che è stata rapita; la giovane soffre però di una disfunzione cardiaca, e deve assumere regolarmente dei farmaci. Lori scopre che la ragazza era da qualche tempo in contatto con un uomo, sospetto pedofilo, che voleva farle incontrare la sua madre naturale, e che la squadra scopre essere in possesso di informazioni personali su molte altre ragazze.

22,50 – Hawaii Five-0 – L’eroe – Serie TV – McGarrett investiga sulla morte di un SEAL, apparentemente morto suicida. In realtà, dall’autopsia si scopre che l’uomo è morto ammazzato. La situazione si complica, perché presto viene ritrovato il cadavere di un altro SEAL.

23,35 – Wolf Call – Minaccia in alto mare – Film di guerra, thriller – Nel film, diretto da Antonin Baundry, il protagonista, “L’Orecchio d’Oro”, ha il dono di riconoscere qualsiasi suono che sente, e si ritrova grazie a questa sua abilità responsabile dell’equipaggio a bordo di un sottomarino nucleare francese. Un giorno, l’uomo commette un errore che mette in pericolo la sua vita e quella di tutti i suoi compagni e, nel tentativo di recuperare la fiducia persa, si metterà in guai ancora più grossi.

Rai 5

21,15 – Carmen – Teatro – Questa versione della Carmen di Bizet ha inaugurato la stagione del Teatro alla Scala di Milano il 7 dicembre 2009. Lo spettacolo, diretto da Daniel Barenboim, vede come protagonista il mezzosoprano Anita Rachvelisvili e il tenore Jonas Kaufman. La scenografia è opera di Richard Peduzzi e i costumi della regista teatrale Emma Dante.

Rai Movie

21,10 – Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie – Film d’azione, fantascientifico – Sequel de L’alba del pianeta delle scimmie, il film vede un conflitto esplodere all’interno della nazione delle scimmie, guidata da Caesar. Lo scontro tra uomo e scimmia è inevitabile e decreterà quale razza avrà la meglio e dominerà la terra.

23,20 – Transcendence – Film thriller, fantascientifico – Protagonista del film è Will Caster, geniale ricercatore nell’ambito dell’intelligenza artificiale: ciò lo rende il bersaglio principale di un gruppo di terroristi. Obiettivo di Caster è sviluppare una macchina senziente in grado di coniugare l’intelligenza collettiva e l’intera gamma dei sentimenti umani. L’ambizione di Will si trasforma lentamente in una sempre più ossessiva ricerca di potere.











