Sesso e Samba di Gaia Gozzi e Tony Effe è la canzone dell’estate 2024. Inutile girarci intorno, sin dal primo ascolto il brano si trasforma in un tormentone a cui è impossibile resistere. Un successo straordinario che ha rilanciato nelle classifiche radio e streaming la giovane cantautore italo-brasiliana vincitrice dell’edizione di Amici al tempo del Covid. Un successo inaspettato anche per la stessa Gaia che dalle pagine di Vanity Fair ha dichiarato: “è bello quando i pezzi fanno certi giri. Siamo grati. Solitamente non voglio riascoltarmi, ma Sesso e samba è nella mia playlist e quando parte la pompo volentieri. Mi prende bene, è come se diventando di tutti fosse ri-diventato anche nostro. Ha vita sua. E giuro che di mio non sono mai così entusiasta”.

Dopo il grande successo del primo singolo “Chega”, Gaia Gozzi si era un pò persa pur pubblicando brani profondi e con messaggi importanti. La scorsa primavera, infatti, è tornata con “Dea Saffica”, un brano passato in sordina rispetto al successo travolgente di Sesso e Samba.

Gaia: Sesso e Samba e la collaborazione con Tony Effe

“Sesso e samba è anche la nostra canzone dell’estate” – ha detto Gaia Gozzi che ha aggiunto – “perché questa è un’estate diversa”. Grande gioia anche da parte di Tony Effe, il rapper che è felice del riscontro del brano: siamo contenti di esserci, del fatto che la gente possa legare i suoi ricordi a un nostro pezzo. L’estate, specie per i ragazzi, è un periodo di esperienze con colonne sonore precise”.

Ma cosa hanno in comune Gaia e Tony Effe? Proprio la cantautrice italo-brasiliana ha rivelato: “siamo entrambi calienti. E due grandi lavoratori”. Il brano è nato al 50%: “ciascuno ha fatto la sua parte, quando è arrivato Tony la parte che avrei cantato io era già pronta, e lui ha scritto le strofe. Non ho mai avuto niente da ridire su questo, come lui sulla mia: serviva essere liberi, fare il proprio”.