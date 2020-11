Stasera in tv, Mediaset/ Oggi film e programmi: GfVip e Freedom (13 novembre)

Stasera in tv le reti Mediaset ci offrono una variegata possibilità di scelta tra film, serie tv e programmi. Partiamo nell’analisi da quelli che sono i canali principali. Sulla rete ammiraglia Canale 5 andrà in onda dalle 21.20 un’altra puntata del Grande Fratello Vip 2020. Come al solito ci aspetta una serata piena di sorprese con eliminati e nomination arrivati ormai al giro di boa del programma. Su Italia 1 invece ci sarà spazio per la cultura, a partire dalle 21.20 Roberto Giacobbo condurrà il programma Freedom oltre il confine. Attenzione anche a Rete 4 dove dalle 21.20 ci sarà Quarto Grado. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero analizzeranno le ultime notizie di cronaca nera legate al nostro paese senza dimenticare l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus.

Stasera in tv, film e programmi: tutte le reti Mediaset

Se non vedremo film stasera in tv sulle principali reti di Mediaset, le altre ce ne offriranno invece diversi. Su Canale 20 dalle ore 21.00 sarà il momento de La furia dei Titani film del 2012 diretto da Jonathan Liebesman con un cast eccezionale composto tra gli altri da Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes. Su Iris la serata sarà dedicata invece a Clint Eastwood. A partire dalle ore 21.00 ci sarà Il texano dagli occhi di ghiaccio, mentre in seconda serata potremo vedere il più recente Changeling. Passiamo poi da Cine 34 la casa del cinema italiano dove dalle 21.00 andrà in onda Chiavi in mano. Il cinema romantico andrà invece in scena su La5 dove sarà trasmesso a partire dalle 21.10 il film per famiglie Inga Lindstrom – Matrimonio a Hardingsholm.



© RIPRODUZIONE RISERVATA