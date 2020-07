Stasera in tv Mediaset/ Oggi film e programmi: La fidanzata di papà (10 luglio)

Mediaset stasera in tv ci offre alcuni interessanti programmi oltre a film e show. Sarà interessante seguire dunque il palinsesto offerto dalla guida tv. Su Canale 5 in prima tv sarà trasmesso il telefilm Manifest che si muove sul filo della tensione e che ci svelerà scenari incredibili. Una sorta di Lost moderno che però ha ricevuto molte critiche. Su Italia 1 sarà il momento invece di un film comico, La fidanzata di papà diretto da Enrico Oldoini con nel cast Massimo Boldi, Simona Ventura ed Elisabetta Canalis. Su Rete 4 invece sarà il momento dalle 20.30 del programma di attualità Stasera Italia condotto da Barbara Palombelli.

Stasera in tv, film e programmi: tutte le reti Mediaset

Interessante è voltare pagina per i programma di stasera in tv di Mediaset seguendo i canali secondari. Su Canale 20 sarà trasmesso un film cult Terminator 2 – Il giorno del giudizio con Arnold Schwarzenegger, uno dei pochi sequel in grado di superare quello che è uno straordinario primo capitolo. Su Iris invece dalle 21.00 sarà il momento della commedia francese Niente da dichiarare? con Benoit Poelvoorde e Dany Boon. Il cinema italiano invece trionfa ancora una volta sul nuovo canale tematico Cine 34, sarà il momento dalle 21.10 di La moglie in vacanza – l’amante in città diretto da Sergio Martino con le splendide Edwige Fenech e Barbara Buchet al fianco dei simpaticissimi Lino Banfi e Renzo Montagnani.

