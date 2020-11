Stasera in tv Mediaset/ Oggi programmi: Gf Vip 2020 su Canale 5 (20 novembre)

Che cosa ci propone stasera in tv Mediaset? Su Canale 5 arriva il piatto forte, il Grande Fratello Vip 2020. La trasmissione condotta da Alfonso Signorini parte alle 21.20 per giocarsi il dato di regina dell’Auditel di questa serata con la finale di Tale e Quale Show 2020 Il Torneo. Su Italia 1 dalle 21.20 invece Roberto Giacobbo condurrà il programma Freedom oltre il confine, che andrà ad approfondire molti aspetti interessanti. Su Rete 4 invece si torna a parlare di cronaca nera a partire dalle 21.20 con Quarto Grado. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono il programma di approfondimento che parla delle situazioni più delicate legate al nostro paese con le evoluzioni di diversi processi in corso.

Stasera in tv, film e programmi: tutte le reti Mediaset

Cosa accadrà su Mediaset sui canali secondari stasera in tv? Su Canale 20 sarà il momento del cinema internazionale, dalle 21.10 andrà in onda il film Run all night – Una notte per sopravvivere con protagonisti Liam Neeson per la regia del grande Jaume Collet Serra. Si ride su Cine 34 dove ci sarà spazio come sempre per il cinema italiano, dalle 21.00 troveremo Giovannona Coscialunga disonorata con onore. Dalle 21.00 invece sarà trasmesso su Iris il film di Paolo Sorrentino La grande bellezza, che ha generato una scissione tra chi lo ha amato alla follia e chi non l’ha proprio tollerato. Chiudiamo con il mondo in rosa, su La5 dalle 21.10 va in onda Inga Lindstrom Tango di mezza estate.



