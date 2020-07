Stasera in tv, Rai/ Oggi film e programmi: Il Giovane Montalbano (13 luglio)

Stasera in tv sulla Rai potremmo assistere come sempre a una vasta scelta tra programmi, film e serie tv. Lo dimostrano le prime tre reti della tv di Stato che manderanno in onda proprio tutti e tre i format. Su Rai 1, a partire dalle 21.25, sarà trasmesso un altro episodio de Il giovane Montalbano dal titolo L’uomo che andava appresso ai funerali. Si tratta del prequel della famosa serie tv con Luca Zingaretti con protagonista Michele Riondino. Sulla seconda rete della televisione di Stato ci sarà il varietà Made in sud che promette risate e che vedrà alla conduzione Stefano De Martino e Fatima Trotta. Su Rai 3 invece andrà in onda un film danese in prima tv, il titolo è Il Colpevole – The Guilty ma non c’entra niente con la pellicola americana del 2000 diretta da Anthony Waller.

Stasera in tv, film e programmi: tutte le reti Rai

Andiamo a vedere cosa ci offrono stasera in tv i canali secondari della Rai. Rai 4 ci offre una serata ad alta tensione con una serie televisiva dedicata a uno dei supereroi Marvel più amati, Daredevil. Rai Movie ci proporrà invece una serata dedicata al cinema, con la messa in onda alle 21.10 di Preparati la Bara! western diretto da Ferdinando Baldi e con nel cast Terence Hill e George Eastman. Su Rai 5 vedremo lo spettacolo teatrale “In Scena – Ll’arte d’ ‘o sole” di Renzo Arbore. Anche i bambini avranno la possibilità di guardare la tv con Bing su Rai Yo Yo e Il Collegio su Rai Gulp.



© RIPRODUZIONE RISERVATA