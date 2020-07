Stasera in tv, Rai/ Oggi film e programmi: SuperQuark, NCIS e… (15 luglio)

Stasera in tv sulla Rai saranno diverse le proposte che permetteranno di sbizzarrirsi a tutti i gusti. Alle 21.25 su Rai 1 torna SuperQuark di Piero Angela, con approfondimenti e immagini legate all’antichità. Chi invece spera di avere una serata diversa, magari più movimentata, potrà orientare il telecomando su Rai 2 dove invece sarà trasmesso NCIS con tre episodi dalla 16esima stagione. Agli approfondimenti di attualità invece sarà dedicata la serata di Rai 3 dove dalle 21.20 vedremo Chi l’ha visto?. Il programma condotto da Federica Sciarelli è una delle poche certezze del palinsesto italiano e va avanti addirittura dal 1989 quando era nelle mani di Donatella Raffai e Paolo Guzzanti. Da allora sono passati 1261 puntate e tantissime tristissime storie.

Stasera in tv, film e programmi: tutte le reti Rai

Interessante per la programmazione di stasera in tv targata Rai è anche quello che ci offrono le reti secondarie. Si parte da Rai 4 dove dalle 21.20 vedremo Resident Evil: Apocalypse secondo capitolo della saga dedicata al famosissimo videogame della Capcom. Su Rai 5 invece torna l’opera con lo straordinario Il barbiere di Siviglia melodramma scritto dallo straordinario Gioachino Rossini e diretto in questa occasione dal maestro Giampaolo Bisanti. Su Rai Movie come sempre vedremo un film interessante, stasera si è scelto di puntare su Mine Vaganti di Ferzan Ozpetek con nel cast tra gli altri Riccardo Scamarcio e Alessandro Preziosi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA