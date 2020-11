Stasera in tv, Rai/ Oggi film programmi: Il Collegio su Rai 2 (10 novembre)

Cosa c’è da guardare stasera in tv sulla Rai? Grande attesa per Gli orologi del diavolo con Beppe Fiorello che torna in prima tv su Rai 1 con una nuova puntata a partire dalle ore 21.25. La miniserie racconta la storia di Marco Merani, nome di fantasia ispirato a Giovanni Franciosi, che da meccanico navale si ritrova a diventare infiltrato nella Narcos per conto della polizia. È tempo di reality show su Rai 2 dove invece vedremo Il Collegio 1992. Alcuni ragazzi si ritrovano catapultati indietro di 28 anni, con tutti i pregi e i difetti di un’epoca ormai lontana nel tempo e molto diversa dalla nostra. Su Rai 3 si tornerà a parlare di Coronavirus a partire dalle ore 21.20 quando sarà messo in onda il programma CartaBianca condotto dalla sempre precisa e puntuale Bianca Berlinguer.

Stasera in tv, film e programmi: tutte le reti Rai

Passiamo a vedere cosa sarà trasmesso stasera in tv sulle altre reti della Rai. Verrà dato grande spazio al cinema americano su Rai 4 dove sarà trasmesso dalle 21.20 uno degli ultimi capolavori di Quentin Tarantino, Django Unchained. La tv di Stato offre anche una valida alternativa sotto questo punto di vista con la messa in onda su Rai Movie dalle 21.10 di The Social Network, film sulla nascita di Facebook diretto dal maestro David Fincher. Spazio anche al cinema in rosa indirizzato strettamente a un pubblico femminile con la messa in onda dalle 21.20 su Rai Premium del film Immenhof – L’avventura di un’estate. Ci sarà una doppia alternativa anche per i ragazzi con Compagni di Scuola dalle 21.05 su Rai Gulp e Gormiti dalle 21.25 su Rai YoYo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA