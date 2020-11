Stasera in tv Rai/ Oggi programmi: Doc nelle tue mani su Rai 1 (19 novembre)

Cosa sarà trasmesso stasera in tv sulla Rai? Sicuramente i fari dell’attenzione sono tutti per Rai 1 dove andrà in onda il finale di stagione di Doc nelle tue mani a partire dalle 21.30. La serie con Luca Argentero protagonista racconta la storia vera di Pierdante Piccioni, il medico che si è risvegliato dopo un coma con un’amnesia lunga dodici anni. Anche Rai 2 ci regalerà una serata di grandi serie tv con la messa in onda di FBI, parte la seconda stagione con nuove sorprese e intrighi sempre più complicati. Spazio al grande cinema su Rai 3 che trasmetterà dalle ore 21.20 il film Hunter Killer Caccia negli abissi in prima tv. Protagonisti dell’opera sono i due straordinari attori Gerard Butler e Gary Oldman.

Stasera in tv, film e programmi: tutte le reti Rai

Voltiamo pagina e soffermiamoci su cosa ci sarà stasera in tv sulle reti secondarie della Rai. Le serie tv sono di casa su Rai 4 dove dalle 21.25 potremo seguire due nuovi episodi della settima stagione di Elementary. Il grande cinema invece alloggia, come sempre, su Rai Movie dove sarà interessante seguire in prima serata The Reach – Caccia all’uomo mentre in seconda serata dalle 22.50 troveremo La gang del parigino. Lato rosa invece su Rai Premium vedremo a partire dalle 21.20 il film romantico con Vendemmia d’amore. Per gli appassionati di sport invece su Rai Sport andrà in onda in diretta dalle 20.40 la gara del campionato italiano di calcio a 4 Aniene-Lido di Ostia.



