Stasera in TV Rai/ Programmi oggi 7 luglio: Un passo dal cielo e il reboot di Streghe

Cosa andrà in onda stasera in TV sulla Rai? Eccovi la guida dei programmi di oggi, domenica 7 luglio 2019. Partiamo immediatamente con l’ammiraglia. Su Ra1 verrà trasmesso dalle 21.25, la prima puntata in replica della quarta stagione di “Un passo dal cielo”. Ecco la trama: Francesco Neri è il nuovo capo della Forestale di San Candido. Con lui c’è anche una giovane etologa, Emma, arrivata in città per curare un progetto sul reinserimento dei lupi. Vincenzo ed Eva sono ormai una coppia e Eva continua a portare avanti il difficoltoso progetto del bed and breakfast ma a San Candido sta per arrivare una star che cambierà tutto. La polizia e la forestale vengono messe in allarme dalla sparizione di due ragazze, una delle quali viene rivenuta legata in un campo e con una maschera da krampus sulla faccia. Grande attesa su Rai2, per il reboot di Streghe, in onda con la prima puntata della prima stagione e, a seguire, anche il secondo e terzo appuntamento. Dopo la morte della loro nonna Penny, Prue e Piper Halliwell vivono da sole nella villa vittoriana di proprietà della loro famiglia da generazioni. La sorella più piccola, Phoebe, invece, decide di trasferirsi a New York e “fuggire” dalla casa e dalle sorelle. La storia comincia circa sei mesi dopo il tragico accadimento.

Stasera in TV Rai, le proposte del prime time

Proseguiamo con le proposte della serata Rai. Cosa verrà trasmesso sulla terza rete? A partire dalle 21.15 circa, andrà in onda il film dal titolo “Flightplan – Mistero in volo”. Pellicola del 2005 per la regia di Robert Schwentke. Nel cast: Jodie Foster, Jodi Foster, Erika Christensen, Marlene Lawston, Peter Sarsgaard e Sean Bean. Ecco la trama: L’ingegnere austronautico Kyle Pratt, rimasta da poco tempo vedova, e sua figlia Julia stanno volando verso New York dopo un viaggio a Berlino. Quando, durante il volo, si rende conto che Julia è scomparsa comincia una disperata ricerca della figlia con l’aiuto dall’equipaggio e dagli altri passeggeri. Ma, mano mano che la ricerca prosegue cresce il dubbio che la ragazzina non sia mai salita sull’aereo, neanche uno infatti, ha visto la bambina che sembra non essersi mai salita a bordo… Tra le altre proposte, segnaliamo anche il film “Sharknado” su Rai4 dalle 21.20 e il documentario “Life in The Blue” su Rai5 a partire dalle 21.15.

© RIPRODUZIONE RISERVATA