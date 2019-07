STASERA IN TV, RAI/ Programmi oggi 2 luglio: Storie Maledette e The Resident

Stasera in tv Rai: cosa andrà in onda questa sera sulle principali reti della servizio pubblico radiotelevisivo italiano Ecco la programmazione completa di oggi, martedì 2 luglio 2019, sulle principali reti dell’azienda di Viale Mazzini. Su Rai1 dopo il consueto appuntamento con “Techetechetè” alle ore 21.25 torna in prima serata “The Resident“, la serie televisiva americana ideata da Amy Holden Jones, Hayley Schore e Roshan Sethi con protagonisti Matt Czuchry e Emily VanCamp. Tre gli episodi in programma questa settimana del medical drama, che la scorsa settimana ha vinto la sfida degli ascolti del martedì sera. In programma gli episodi della prima stagione: “Crisi d’identità”, “Errore fatale” e “Costi quel che costi”. Anche Rai2 propone ai telespettatori una serie televisiva: alle ore 21.20 appuntamento con “Squadra Speciale Cobra 11“, la serie di genere poliziesco giunta oramai alla quinta stagione. La serie tv racconta le inchieste di due ispettori di polizia autostradale tedesca che si ritrovano a fare i conti con pirati della strada e pericolosi criminali.

Guida tv stasera Rai: i programmi di martedì 2 luglio 2019

Su Rai3, invece, alle ore 21.20 spazio alla seconda ed ultima puntata speciale di “Storie Maledette” di Franca Leosini. Lo speciale dal titolo ” Quel colpo che arriva al cuore” è un’inchiesta dedicata alla morte di Marco Vannini ucciso da un colpo di pistola il 17 maggio del 2015. Franca Leosini ha voluto ricostruire l’intera vicenda incontrando Antonio Ciontoli, il padre della fidanzata di Marco, accusato di omicidio. Si tratta della seconda parte dell’intervista esclusiva raccolta dalla giornalista che la scorsa settimana ha fatto incetta di ascolti e non solo. Tante, infatti, le polemiche scoppiate intorno all’intervista che ha visto Antonio Ciontoli dopo quattro anni di silenzio parlare per la prima volta della morte di Marco Vannini. Il 20enne di Ladispoli è morto per un colpo di pistola partito, sembrerebbe, per mano del Ciontoli. L’intervista non è stata particolarmente gradita a Marina Conte, madre di Marco, che ha parlato di “vittimismo indecente” dichiarando: “Non ho guardato il programma per scelta. L’ho registrato e pensavo di poter aspettare di essere pronta. Ma sono stata travolta dalle telefonate e la mia indignazione è cresciuta a ogni passaggio che mi veniva raccontato. Mi chiedo: perché due puntate in prima serata? Perché non aspettare la sentenza definitiva come sempre fatto per gli altri casi?”.

Stasera, film in tv sulle reti Rai

Su Rai4 alle ore 21.15 andrà in onda “The Covenant“, il film horror del 2006 diretto da Renny Harlin con protagonisti Steven Strait, Sebastian Stan, Toby Hemingway, Taylor Kitsch e Chace Crawford. La storia racconta le vicende di quattro ragazzi che provengono da quattro famiglie dotate di poteri speciali. La morte di uno dei ragazzi costringerà gli altri tre a conoscere la verità. Anche Rai Movie propone un film nella prima serata: alle ore 21.10 appuntamento con “Poli Opposti“, la commedia del 2015 opera prima del regista Max Croci con protagonisti Luca Argentero e Sarah Felberbaum. Luca Argentero interpreta un terapista reduce da una separazione, mentre la Felberbaum è un’avvocato divorzista e mamma single. Due poli opposti che la vita porterà sulla stessa strada.



