STASERA IN TV RAI/ Programmi oggi 9 luglio: torna The Resident su Rai Uno

Quali programmi andranno in onda stasera in tv sui canali Rai? Martedì 9 luglio caratterizzato su Rai Uno dalla presenza di The Resident, il nuovo medical drama estivo che spera di ripetere il successo ottenuto con le stesse modalità da “The Good Doctor”. Oggi in programma alle 21:25 il settimo episodio della prima stagione: la trama vedrà la presenza nell’ala VIP dell’ospedale di un celebre giocatore di baseball curato da un medico poco avvezzo a prendersi cura dei suoi preziosi pazienti, al netto delle sue alte parcelle. Su Rai Due torna alle 21:20 “Squadra Speciale Cobra 11”: nell’undicesimo episodio della stagione 22, intitolato “Caduta libera”, la figlia di Semir, Dana, viene sorpresa dal passato poco dopo l’esame di ammissione all’Accademia di Polizia: una sua amica di vecchia data viene assassinata…

STASERA IN TV SULLA RAI: PROGRAMMI 9 LUGLIO

Continuiamo a passare in rassegna i programmi Rai per sapere cosa andrà in onda stasera in tv. Su Rai Tre a partire dalle 21:20 in onda il film “Tutta colpa del vulcano”, simpatica commedia avente protagonisti due ex coniugi diretti in Grecia per le nozze della figlia. I due saranno costretti a fermarsi a Stoccarda per l’eruzione di un vulcano e, costretti a viaggiare su mezzi di fortuna, sfogheranno l’odio reciproco a suon di dispetti. Serata da pop-corn anche stando ai programmi di Rai 4: a partire dalle ore 21:20 verrà infatti trasmesso il film “The Pyramid” con Ashley Hinshaw, James Buckley e Denis O’Hare. Un team di archeologi americani dissotterra un’antica piramide sepolta nel deserto egiziano: durante gli scavi il gruppo si perde nei labirintici cunicoli delle catacombe. L’incubo diventa a dir poco inquietante quando il team si rende conto non solo di non avere via d’uscita, ma anche di essere diventato preda di un misterioso cacciatore. Film anche su Rai 5: dalle 21:15 in onda “Il cammino per Santiago” con Martin Sheen.

