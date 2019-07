THE RESIDENT/ Anticipazioni del 9 luglio 2019: Conrad non si fida della Hunter

THE RESIDENT, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, martedì 9 luglio 2019, Rai 2 trasmetterà due nuovi episodi del medical drama The Resident, in prima tv assoluta. Saranno il settimo e l’ottavo, dal titolo “Pazienti importanti” e “Affari di famiglia“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: In seguito ad un incidente, lo staff dell’ospedale entra in crisi per i troppi pazienti. Una delle infermiere sbaglia inoltre un codice bianco ed un ragazzo muore. Conrad (Matt Czuchry) rimprovera Tiffany (Emily Althaus) per aver attribuito un codice bianco ed un ragazzo che è morto poco dopo. Intanto, Nic (Emily VanCamp) scopre che Lily (Violett Beane) ha una strana allergia ed inizia ad avere dei sospetti sulle cure della Hunter (Melina Kanakaredes). Conrad decide invece di agire senza supervisore per operare Ian (Ryan D. Olson), mentre Mina (Shaunette Renée Wilson) viene sospesa per una giornata per aver contraddetto un medico. Per impedire che una paziente malata di cancro lasci l’ospedale, Devon (Manish Dayal) chiede ad Irving (Tasso Feldman) di officiare le sue nozze con il fidanzato.

Mina interviene di fronte al Comitato per alcuni incidenti in ospedale. Alcune ore prima, Nick cerca poi di parlare con Conrad dei suoi sospetti su Lena, ma non viene creduta. Nemmeno Lily mette in dubbio la diagnosi, visto che la Hunter ha scoperto la sua leucemia. Dopo aver spinto per gli interventi in simultanea, Bell decide di assegnare il caso di Devon ad uno specializzando inesperto. La Hunter invece minaccia Nic: se si occuperà ancora di uno dei suoi pazienti, le farà perdere il posto. Bell decide di fare tre interventi nello stesso momento, ma uno dei medici crolla dopo essere svenuto. Mina è costretta quindi ad abbandonare il suo paziente per aiutare il primario, ma la situazione peggiora quando la donna malata di cancro peggiora e Mina deve gestire tre interventi. Di fronte al comitato, Bell decide però di non proteggere l’operato di Mina.

Conrad non crede alle parole del padre quando afferma che vuole ricucire le loro fratture. Intanto, Mina viene presa di mira da un ragazzo del suo quartiere e lo mette ko. Decide però di non denunciare Atiba (Jacob Gibson). Nic decide invece di informare Devon delle sue scoperte: Lane gonfia le cartelle dei pazienti per ottenere il rimborso dell’assicurazione. Mentre Nick Devon si occupa di Lily e decide di, Nic e Mina accompagnano Atiba a casa per convincere la famiglia ad accoglierlo di nuovo a casa. Insospettito dai dubbi di Nic, Devon richiede che Lily ripeta ogni esame. Conrad invece sottrae un paziente a Wilmot (Jocko Sims) per impedirgli di operarlo. Una volta a casa di Mina, Nick scopre che la specializzanda usa le sue conoscenze per curare i pazienti del suo quartiere in segreto. Devon invece scopre appena in tempo che Lily non può essere operata, ma la Hunter scarica la colpa alle infermiere.

EPISODIO 7, “PAZIENTI IMPORTANTI” – Claire vuole che l’ospedale recuperi la sua popolarità, mentre Conrad affronta un paziente che ha molestato Nic. In assenza dei farmaci, Bell ha di nuovo il tremore e chiede a Mina di aiutarlo nelle operazioni. Conrad più tardi inizia ad avere dei sospetti sulla Hunter e decide di unirsi a Devon e Nic per stabilire la verità sul medico. Devon però deve chiedere l’aiuto della fidanzata Priya per accedere agli archivi della clinica privata.

EPISODIO 8, “AFFARI DI FAMIGLIA” – Una senzatetto rischia di finire in psichiatria a causa di una psicosi. Devon e Conrad invece credono che sia schizofrenica. Il primo inoltre riceve la visita dei genitori che vogliono informarsi sugli ultimi preparativi del suo matrimonio con Priya. Più tardi, Mina incontra di nuovo Micah ed intuisce che è interessato a lei. Devon invece si scontra con il padre per via delle differenze di classe fra la sua famiglia e quella della fidanzata.



