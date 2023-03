Stasera tutto è possibile/ Anticipazioni puntata 20 marzo: ospite Nino Frassica

Stasera tutto è possibile: sesta puntata 20 marzo 2023

Questa sera, lunedì 20 marzo, alle 21.20 su Rai 2 va in onda un nuovo appuntamento con “Stasera tutto è possibile”, il comedy show condotto da Stefano De Martino. Al suo fianco sono stati confermati Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che questa sera imiterà imiterà Maria De Filippi e Federica Sciarelli. Il comico ha imitato per la prima volta la conduttrice di Chi l’ha visto? settimana scorsa: “C’è molta preoccupazione per giovane un trentaduenne di Torre Annunziata, si chiama Stefano De Martino e la sua voglia di ballare è scomparsa…

Insomma, De Martino conduce ma del ballo in lui non c’è più traccia. Chiunque dovesse incontrare le scarpette di danza di Stefano, le riporti subito a Torre Annunziata dove sono tutti molto tristi e preoccupati. Noi ora andiamo avanti ma per qualunque segnalazione siamo qui”, è stato l’ironico appello. Dopo la puntata a tema San Valentino, Carnevale, W la Rai, Maghi e Streghe e Step si gita, il team della sesta puntata di “Stasera tutto è possibile” sarà “È primavera”.

Stasera tutto è possibile: ospiti e prove della sesta puntata

Gli ospiti della sesta puntata di “Stasera tutto è possibile” sono: Herbert Ballerina, Francesco Procopio, Bianca Guaccero, Giuseppe Scoditti, Peppe Iodice e Samira Lui. E, per la prima volta, sarà ospite del programma anche Nino Frassica. Tutti saranno chiamati a mettersi alla prova con i vari giochi della serata: Speed quiz, Alphabody, Decollo immediato, Segui il labiale, Rumori di Mimo e La coppia che scoppia, novità di quest’anno. Non mancherà l’iconica Stanza Inclinata. A fine serata non ci saranno né vincitori né vinti, la regola è sempre solo una: divertirsi!

